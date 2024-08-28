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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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БВО напомнили налогоплательщикам о сроках уплаты налога на недвижимость

Правительство Британских Виргинских островов опубликовало сообщение Департамента внутренних доходов о сроках уплаты налога на недвижимость в 2024 году.

Ольга Кутяева
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Департамент внутренних доходов напомнил владельцам недвижимости, что в соответствии с Постановлением о налоге на недвижимость (глава 207) налог на недвижимость за 2024 год подлежит уплате с 1 сентября по 30 ноября.

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Список налога на недвижимость включает ФИО владельца, описание недвижимости и сумму налога, подлежащую уплате. Со списком можно ознакомиться в различных общественных зданиях по всей территории, в офисах Департамента внутренних доходов на Тортоле и Вирджин-Горде, а также в окружных офисах на Анегаде и Йост-Ван-Дейке. Список также можно посмотреть в Интернете на сайте Правительство БВО.

Все владельцы недвижимости могут опротестовать оценку в соответствующих магистратских судах.

Владельцам недвижимости рекомендуется оплатить налог на недвижимость за 2024 год в указанные сроки, чтобы избежать начисления штрафов в размере 20%. Владельцы также должны оплатить или согласовать график платежей с Департаментом внутренних доходов, чтобы погасить задолженность по налогу на недвижимость. Юридические сделки не будут обрабатываться для целей «гербового сбора» до тех пор, пока не будет уплачен налог.

По материалам Government of the BVI

#Британские Виргинские Острова#налог на недвижимое имущество
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Британские Виргинские Острова#налог на недвижимое имущество