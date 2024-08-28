БВО напомнили налогоплательщикам о сроках уплаты налога на недвижимость

Правительство Британских Виргинских островов опубликовало сообщение Департамента внутренних доходов о сроках уплаты налога на недвижимость в 2024 году.

Департамент внутренних доходов напомнил владельцам недвижимости, что в соответствии с Постановлением о налоге на недвижимость (глава 207) налог на недвижимость за 2024 год подлежит уплате с 1 сентября по 30 ноября.

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Список налога на недвижимость включает ФИО владельца, описание недвижимости и сумму налога, подлежащую уплате. Со списком можно ознакомиться в различных общественных зданиях по всей территории, в офисах Департамента внутренних доходов на Тортоле и Вирджин-Горде, а также в окружных офисах на Анегаде и Йост-Ван-Дейке. Список также можно посмотреть в Интернете на сайте Правительство БВО.

Все владельцы недвижимости могут опротестовать оценку в соответствующих магистратских судах.

Владельцам недвижимости рекомендуется оплатить налог на недвижимость за 2024 год в указанные сроки, чтобы избежать начисления штрафов в размере 20%. Владельцы также должны оплатить или согласовать график платежей с Департаментом внутренних доходов, чтобы погасить задолженность по налогу на недвижимость. Юридические сделки не будут обрабатываться для целей «гербового сбора» до тех пор, пока не будет уплачен налог.