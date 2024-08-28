Регистрация НДС в Азербайджане для нерезидентов, занимающихся электронной торговлей

Правила были утверждены Кабинетом министров Азербайджана после добавления соответствующих положений в Налоговый кодекс в целях законного и прозрачного налогообложения электронной коммерции, включая правила регистрации нерезидентов, получающих доход от электронной торговли от резидентов, не зарегистрированных для оплаты НДС в Азербайджане (как правило, поставки B2C).

Согласно правилам, нерезиденты, занимающиеся электронной торговлей с резидентами Азербайджана, регистрируются в электронном виде для целей НДС, что осуществляется через новый регистрационный портал, запущенный в июне 2024 года, https://ecommerce.e-taxes.gov.az/. Сообщается, что регистрация является необязательной, хотя в пресс-релизе и правилах этот момент неясен. В любом случае правила не распространяются на нерезидентов, работающих в Азербайджане через постоянное учреждение, которое подпадало бы под стандартные требования НДС.