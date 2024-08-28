News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Регистрация НДС в Азербайджане для нерезидентов, занимающихся электронной торговлей

Государственная налоговая служба Азербайджана выпустила релиз в июле 2024 года относительно Правил электронной регистрации, перерегистрации и отмены регистрации нерезидентов, занимающихся электронной торговлей через Интернет.

Ксения Шилкина
Обсудить

Правила были утверждены Кабинетом министров Азербайджана после добавления соответствующих положений в Налоговый кодекс в целях законного и прозрачного налогообложения электронной коммерции, включая правила регистрации нерезидентов, получающих доход от электронной торговли от резидентов, не зарегистрированных для оплаты НДС в Азербайджане (как правило, поставки B2C).

Согласно правилам, нерезиденты, занимающиеся электронной торговлей с резидентами Азербайджана, регистрируются в электронном виде для целей НДС, что осуществляется через новый регистрационный портал, запущенный в июне 2024 года, https://ecommerce.e-taxes.gov.az/. Сообщается, что регистрация является необязательной, хотя в пресс-релизе и правилах этот момент неясен. В любом случае правила не распространяются на нерезидентов, работающих в Азербайджане через постоянное учреждение, которое подпадало бы под стандартные требования НДС.

По материалам orbitax.com

#Азербайджан#НДС / VAT
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Азербайджан#НДС / VAT