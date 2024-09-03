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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Обновлено:

Сальвадор введет налоговые льготы для финтех-компаний и провайдеров цифровых финансовых услуг

Министерство экономики Сальвадора представило в Законодательное Собрание законопроект о введении новых налоговых льгот для финтех-компаний и компаний, предоставляющих цифровые финансовые услуги.

Ольга Кутяева
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Речь идет о пятилетнем освобождении от уплаты подоходного налога для финтех-компаний и поставщиков цифровых финансовых услуг, одобренных Управлением по финансовым системам, а также для платежных компаний на базе цифровых платформ, одобренных Центральным Банком.

Дополнительная информация будет опубликована позже.

По материалам Orbitax

#налог на цифровые услуги
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на цифровые услуги