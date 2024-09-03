Сальвадор введет налоговые льготы для финтех-компаний и провайдеров цифровых финансовых услуг

Министерство экономики Сальвадора представило в Законодательное Собрание законопроект о введении новых налоговых льгот для финтех-компаний и компаний, предоставляющих цифровые финансовые услуги.

Речь идет о пятилетнем освобождении от уплаты подоходного налога для финтех-компаний и поставщиков цифровых финансовых услуг, одобренных Управлением по финансовым системам, а также для платежных компаний на базе цифровых платформ, одобренных Центральным Банком.