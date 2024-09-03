Одобрены налоговые соглашения с Абхазией и Малайзией

Налоговое соглашение с Малайзией подписано в Путраджае 17 мая. А на прошлой неделе его ратификация была одобрена Правительственной комиссией.

Для дивидендов установлена ставка в размере 10%, если участие в капитале компании в течение года составляет 25% а в других случаях 15%.

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По процентам ставка установлена в размере 10%.

Исключения установлены для правительств и госкомпаний.

Кроме того на заседании Правительственной комиссии одобрена ратификация аналогичного соглашения с Абхазией, подписанное в Сухуме 7 мая.

По дивидендам и роялти документ предусматривает ставку 10%. По процентам предусматривается освобождение: налоги уплачиваются в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Соглашения предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль для застройщика в стране, где происходит строительство. По соглашению с Абхазией льготный период составляет 18 месяцев, а по соглашению с Малайзией 12 месяцев: в течение этого времени деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию ПП. В течение этого времени налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Ратифицировать соглашения планируется до конца этого года.