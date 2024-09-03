Эфиопия вносит существенные изменения в валютный режим

Национальный банк Эфиопии (НБЭ) 29 июля 2024 года объявил (в Директиве № FXD/01/2024) (Директива) о реформе валютного режима с немедленным вступлением в силу.
Реформа вводит конкурентное рыночное определение валютного курса и устраняет давние искажения в экономике Эфиопии.
Директива предполагает существенные изменения политики в следующих областях:
1. Переход к рыночному валютному режиму
2. Отмена требований о сдаче НБЭ и улучшение правил удержания
3. Отмена ограничений на импорт
5. Отмена правил, регулирующих распределение банками иностранной валюты
6. Введение небанковских пунктов обмена валюты
7. Снятие ограничений на импорт франко-валюты
8. Счета в иностранной валюте
9. Внешние займы
10. Рынок ценных бумаг для иностранных инвесторов
11. Промышленные парки и особые экономические зоны (ОЭЗ)
12. Наличные банкноты в иностранной валюте для путешественников
По материалам ey.com
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