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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Эфиопия вносит существенные изменения в валютный режим

Национальный банк Эфиопии (НБЭ) 29 июля 2024 года объявил (в Директиве № FXD/01/2024) (Директива) о реформе валютного режима с немедленным вступлением в силу.

Ксения Шилкина
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Реформа вводит конкурентное рыночное определение валютного курса и устраняет давние искажения в экономике Эфиопии.

Директива предполагает существенные изменения политики в следующих областях:

1. Переход к рыночному валютному режиму

2. Отмена требований о сдаче НБЭ и улучшение правил удержания

3. Отмена ограничений на импорт

5. Отмена правил, регулирующих распределение банками иностранной валюты

6. Введение небанковских пунктов обмена валюты

7. Снятие ограничений на импорт франко-валюты

8. Счета в иностранной валюте

9. Внешние займы

10. Рынок ценных бумаг для иностранных инвесторов

11. Промышленные парки и особые экономические зоны (ОЭЗ)

12. Наличные банкноты в иностранной валюте для путешественников

По материалам ey.com

#валютный контроль#Изменения Законодательства
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#валютный контроль#Изменения Законодательства