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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Польши предлагает различные поправки к НДС

Министерство финансов Польши предложило несколько поправок к Закону о НДС.

Ксения Шилкина
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Некоторые из основных предлагаемых поправок включают:

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  • Применение нулевой ставки НДС к спасательным судам и шлюпкам, которые используются в море и не являются морскими судами и лодками;
  • Сохранение 8% НДС для медицинских приборов, допущенных к торговле на основе ранее действующего Закона о медицинских приборах;
  • Отмена пониженной ставки НДС для живых лошадей, ослов, мулов и лошаков
  • Включение поставок конопляной продукции (Cannabis sativa) для курения или для вдыхания без сжигания в рамках стандартной ставки НДС; и
  • Снижение ставки НДС на поставки менструальных чаш с 23% до 5%.

Министерство также предложило продлить действие механизма обратного платежа в отношении газа, электроэнергии и услуг, связанных с передачей квот на выбросы парниковых газов, срок действия которого в настоящее время истекает после 28 февраля 2025 года.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Польша
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Польша