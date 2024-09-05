Министерство финансов Польши предлагает различные поправки к НДС

Применение нулевой ставки НДС к спасательным судам и шлюпкам, которые используются в море и не являются морскими судами и лодками;
Сохранение 8% НДС для медицинских приборов, допущенных к торговле на основе ранее действующего Закона о медицинских приборах;
Отмена пониженной ставки НДС для живых лошадей, ослов, мулов и лошаков
Включение поставок конопляной продукции (Cannabis sativa) для курения или для вдыхания без сжигания в рамках стандартной ставки НДС; и
Снижение ставки НДС на поставки менструальных чаш с 23% до 5%.
Министерство также предложило продлить действие механизма обратного платежа в отношении газа, электроэнергии и услуг, связанных с передачей квот на выбросы парниковых газов, срок действия которого в настоящее время истекает после 28 февраля 2025 года.