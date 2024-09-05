Министерство финансов Польши предлагает различные поправки к НДС

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Министерство также предложило продлить действие механизма обратного платежа в отношении газа, электроэнергии и услуг, связанных с передачей квот на выбросы парниковых газов, срок действия которого в настоящее время истекает после 28 февраля 2025 года.