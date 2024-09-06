Правительство Новой Зеландии предлагает внести существенные изменения в режим AML

Правительство Новой Зеландии выпустило документ, в котором представлены дополнительные предложения по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете, опубликованном Министерством юстиции в 2022 году.

Положения отчета реализуются в три этапа, первые два из которых вступили в силу 31 июля 2023 года и 1 июня 2024 года соответственно. Эти меры были введены в действие путем внесения министерских изменений в нормативные акты, однако последний этап потребовал внесения изменений в первичное законодательство, что и послужило основанием для подготовки документа, опубликованного 30 августа. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент в декабре 2024 года и вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Законопроект содержит еще 25 мер. Среди наиболее значимых - отмена обязательной расширенной проверки клиентов (Customer due-diligence, CDD) в отношении некоторых трастов с низким уровнем риска. Больше не будет необходимости проверять информацию об источнике средств и богатства, если другая сторона убедится, что проверка этой информации не снизит риски, выявленные при проведении стандартной проверки.

Также будет введен прямой запрет на международные электронные переводы, в которых отсутствует необходимая информация, идентифицирующая стороны операции, в частности, получателя перевода.

В соответствии со ст. 78 существующего закона три нарушения нормативных требований будут прямо включены в число актов гражданской ответственности: непредставление отчета о подозрительной деятельности (Suspicious activity report, SAR), непредставление ежегодного отчета и непредставление оценки рисков.

Также будет изменено определение «поставщика услуг трастов и компаний», чтобы устранить риск того, что предприятия будут дважды попадать под старое определение - и как финансовое учреждение, и как обозначенный нефинансовый бизнес или профессия. Определение «бенефициарного собственника» будет изменено, чтобы прямо включить в него лицо, обладающее конечной собственностью или контролем. Также будут установлены конкретные сроки ведения учета, в течение которых компании должны предоставлять отчетность по запросу, возможно, с указанием, что отчетность должна быть предоставлена «быстро», а не «немедленно».

Обязанность банков-корреспондентов оценивать эффективность мер контроля банка-респондента по борьбе с отмыванием денег также будет смягчена, и эти меры контроля должны быть только «адекватными».