News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
1

Правительство Новой Зеландии предлагает внести существенные изменения в режим AML

Правительство Новой Зеландии выпустило документ, в котором представлены дополнительные предложения по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете, опубликованном Министерством юстиции в 2022 году.

Ольга Кутяева
Обсудить

Положения отчета реализуются в три этапа, первые два из которых вступили в силу 31 июля 2023 года и 1 июня 2024 года соответственно. Эти меры были введены в действие путем внесения министерских изменений в нормативные акты, однако последний этап потребовал внесения изменений в первичное законодательство, что и послужило основанием для подготовки документа, опубликованного 30 августа. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент в декабре 2024 года и вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Законопроект содержит еще 25 мер. Среди наиболее значимых - отмена обязательной расширенной проверки клиентов (Customer due-diligence, CDD) в отношении некоторых трастов с низким уровнем риска. Больше не будет необходимости проверять информацию об источнике средств и богатства, если другая сторона убедится, что проверка этой информации не снизит риски, выявленные при проведении стандартной проверки.

Также будет введен прямой запрет на международные электронные переводы, в которых отсутствует необходимая информация, идентифицирующая стороны операции, в частности, получателя перевода.

В соответствии со ст. 78 существующего закона три нарушения нормативных требований будут прямо включены в число актов гражданской ответственности: непредставление отчета о подозрительной деятельности (Suspicious activity report, SAR), непредставление ежегодного отчета и непредставление оценки рисков.

Также будет изменено определение «поставщика услуг трастов и компаний», чтобы устранить риск того, что предприятия будут дважды попадать под старое определение - и как финансовое учреждение, и как обозначенный нефинансовый бизнес или профессия. Определение «бенефициарного собственника» будет изменено, чтобы прямо включить в него лицо, обладающее конечной собственностью или контролем. Также будут установлены конкретные сроки ведения учета, в течение которых компании должны предоставлять отчетность по запросу, возможно, с указанием, что отчетность должна быть предоставлена «быстро», а не «немедленно».

Обязанность банков-корреспондентов оценивать эффективность мер контроля банка-респондента по борьбе с отмыванием денег также будет смягчена, и эти меры контроля должны быть только «адекватными».

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Новая Зеландия
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#борьба с отмыванием (AML)#Новая Зеландия