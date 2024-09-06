Португалия выпустила новые ежемесячные таблицы налога на доход

Государственный секретарь Португалии по налоговым вопросам издал приказ от 26 августа 2024 года о новых ежемесячных таблицах налога на доход от трудовой деятельности и пенсий с учетом поправок, внесенных Законом № 33/3024 и Законом № 32/2024.

С поправками пороговые значения и ставки налога на доходы физических лиц пересматриваются следующим образом, а также соответствующие изменения в вычете подоходного налога:

Два закона вступили в силу 8 августа 2024 года. Для реализации изменений в ставках/диапазонах приказ устанавливает новые ежемесячные таблицы подоходного налога, которые применяются с 1 ноября 2024 года, а также переходные таблицы, которые применяются к доходу, выплаченному или предоставленному в период с 1 сентября по 31 Октябрь 2024 г.