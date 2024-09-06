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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Португалия выпустила новые ежемесячные таблицы налога на доход

Государственный секретарь Португалии по налоговым вопросам издал приказ от 26 августа 2024 года о новых ежемесячных таблицах налога на доход от трудовой деятельности и пенсий с учетом поправок, внесенных Законом № 33/3024 и Законом № 32/2024.

Ксения Шилкина
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С поправками пороговые значения и ставки налога на доходы физических лиц пересматриваются следующим образом, а также соответствующие изменения в вычете подоходного налога:

  • до 7703 евро - 13,00% (снижение с 13,25%)
  • от 7703 евро до 11623 евро - 16,50% (снижение с 18,0%)
  • от 11623 евро до 16472 евро - 22,00% (снижение с 23,0%)
  • от 16 472 евро до 21 321 - 25,00% (снижение с 26,0%)
  • от 21 321 евро до 27 146 - 32,00% (снижение с 32,75%)
  • от 27 146 евро до 39 971 - 35,50% (снижение с 37,0%)
  • от 39 971 евро до 43 000 - 43,5%
  • от 43 000 евро до 80 000 - 45,0%
  • более 80 000 евро- 48,0%

Два закона вступили в силу 8 августа 2024 года. Для реализации изменений в ставках/диапазонах приказ устанавливает новые ежемесячные таблицы подоходного налога, которые применяются с 1 ноября 2024 года, а также переходные таблицы, которые применяются к доходу, выплаченному или предоставленному в период с 1 сентября по 31 Октябрь 2024 г.

По материалам orbitax.com

#подоходный налог (НДФЛ)#Португалия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#подоходный налог (НДФЛ)#Португалия