Греция заменит гербовый сбор новым сбором за цифровые транзакции

Парламент Греции рассматривает законопроект, представленный Министерством финансов 2 сентября, который предусматривает отмену гербового сбора и введение нового сбора за цифровые транзакции по ставкам до 3,6% на некоторые определенные операции.

Сбор за цифровые операции будет применяться к определенным операциям, независимо от места их совершения, если одна из участвующих сторон является налоговым резидентом Греции или имеет постоянное представительство в Греции и операция связана с деятельностью постоянного представительства.

Сбор за цифровые транзакции будет взиматься с транзакций, проведенных или заключенных с 1 января 2025 года. Сделки, заключенные до 31 декабря 2024 года, по-прежнему будут облагаться гербовым сбором.