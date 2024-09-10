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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Греция заменит гербовый сбор новым сбором за цифровые транзакции

Парламент Греции рассматривает законопроект, представленный Министерством финансов 2 сентября, который предусматривает отмену гербового сбора и введение нового сбора за цифровые транзакции по ставкам до 3,6% на некоторые определенные операции.

Ольга Кутяева
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Сбор за цифровые операции будет применяться к определенным операциям, независимо от места их совершения, если одна из участвующих сторон является налоговым резидентом Греции или имеет постоянное представительство в Греции и операция связана с деятельностью постоянного представительства.

Сбор за цифровые транзакции будет взиматься с транзакций, проведенных или заключенных с 1 января 2025 года. Сделки, заключенные до 31 декабря 2024 года, по-прежнему будут облагаться гербовым сбором.

По материалам Orbitax

#Греция#налог на цифровые услуги
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#налог на цифровые услуги