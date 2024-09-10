Тайвань устанавливает требования к доказательствам при сообщении об уклонении от уплаты налогов

Министерство финансов Тайваня выпустило уведомление об условиях доказательств при сообщении об уклонении от уплаты налогов.

Публичную информацию нельзя использовать в качестве единственного доказательства для сообщения об уклонении от уплаты налогов.

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Национальное налоговое бюро Северной области (NTBNA) Министерства финансов указало, что, поскольку онлайн-СМИ весьма разнообразны и удобны, люди часто сообщают об уклонении от уплаты налогов, используя общедоступную информацию, полученную из интернета, радио и телевизионных источников. Когда информаторы не предоставляют никаких конкретных доказательств для расследования, трудно определить, действительно ли лицо, о котором сообщается, совершило уклонение от уплаты налогов.

NTBNA указала, что в соответствии с пунктом 16 Указаний, регулирующих обработку сообщений об уклонении от уплаты налогов или бездействии налоговых, если общественность делает отчет, предоставляя только информацию, которая была опубликована в Интернете, газетах, правительственных бюллетенях, журналах, радио, телевидении, других средствах массовой информации или другую общедоступную информацию, не прилагая конкретных доказательств, которые могут быть использованы для расследования, налоговые органы уведомят информатора о необходимости внести исправления или предоставить новые доказательства в течение установленного срока. Те, кто не предоставит доказательства в установленный срок, будут освобождены от проверки.