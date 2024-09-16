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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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SWIFT планирует создать систему для операций с цифровыми активами

Международная финансовая система SWIFT сообщила, что разрабатывает систему, которая позволит участникам получать доступ к регулируемым цифровым активам и валютам и совершать с ними сделки.

Ольга Кутяева
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Интерес к цифровым активам и валютам продолжает расти, и последние два года принесли больше ясности в отношении потенциальной ценности этих разработок для индустрии.

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Тем не менее, существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, прежде чем цифровые активы и валюты смогут по-настоящему распространиться на глобальном уровне. Не последнюю роль в этом играет рост числа различных платформ, технологий и нормативно-правовой базы, которые лежат в основе цифровых инноваций. Это приводит к возникновению экосистемы разрозненных «цифровых островов», которые создают дополнительные расходы и риски для участников рынка.

В связи с чем система SWIFT прокладыват путь к реальным решениям, способным объединить различные формы цифровых активов и валют, включая планы по тестированию возможности осуществления многоуровневых транзакций «поставка против платежа» (DvP) и «платеж против платежа» (PvP) на защищенной глобальной платформе SWIFT. В будущем это может позволить покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.

Изначально платежи будут осуществляться с использованием существующих фиатных валют, но впоследствии можно будет использовать токенизированные формы денег, такие как CBDC, токенизированные деньги коммерческих банков или регулируемые стейблкоины.

Вместе с финансовым сообществом SWIFT продолжает разрабатывать технические решения, необходимые для обеспечения совместимости и доступа к цифровым активам и валютам.

По материалам SWIFT

#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#цифровые активы