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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Португалия будет использовать искусственный интеллект для проверки налогоплательщиков

Министерство финансов Португалии предоставит Налоговому управлению инструменты искусственного интеллекта, которые помогут выбрать «налогоплательщиков и ситуации, подлежащие проверке».

Ольга Кутяева
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Правительство усилит Налоговое управление (Autoridade Tributária, AT) инструментами искусственного интеллекта (ИИ), чтобы помочь выбирать «налогоплательщиков и ситуации, подлежащие проверке». Об этом сообщила государственный секретарь по финансовым вопросам Клаудия Рейс Дуарте во время слушаний по бюджету.

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«Инструменты искусственного интеллекта могут и, по моему личному мнению, будут очень важны в налоговом администрировании, поскольку они позволят лучше строить матрицы и критерии рисков для последующего выбора налогоплательщиков и ситуаций, подлежащих проверке», — заявил она.

По материалам SAPO

#налоговая проверка#Португалия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая проверка#Португалия