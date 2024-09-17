Португалия будет использовать искусственный интеллект для проверки налогоплательщиков

Министерство финансов Португалии предоставит Налоговому управлению инструменты искусственного интеллекта, которые помогут выбрать «налогоплательщиков и ситуации, подлежащие проверке».

Правительство усилит Налоговое управление (Autoridade Tributária, AT) инструментами искусственного интеллекта (ИИ), чтобы помочь выбирать «налогоплательщиков и ситуации, подлежащие проверке». Об этом сообщила государственный секретарь по финансовым вопросам Клаудия Рейс Дуарте во время слушаний по бюджету.

Все услуги по этой теме:

Хотите провести обязательный аудит? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Получить помощь

«Инструменты искусственного интеллекта могут и, по моему личному мнению, будут очень важны в налоговом администрировании, поскольку они позволят лучше строить матрицы и критерии рисков для последующего выбора налогоплательщиков и ситуаций, подлежащих проверке», — заявил она.