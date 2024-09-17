Бахрейн обновляет руководство по НДС для недвижимости

Национальное бюро доходов Бахрейна (NBR) опубликовало руководство по НДС для недвижимости версии 1.4 от 4 сентября 2024 года.

В руководстве излагаются общие принципы НДС в отношении сектора недвижимости в Королевстве Бахрейн (Бахрейн). Основное обновление касается налогообложения НДС аренды торговых и рекламных стендов следующим образом:

2.3.9. Аренда торговых и рекламных стендов

С 1 января 2025 года предоставление места для торговых или рекламных стендов (например, в торговом центре, торговой или развлекательной зоне) не будет считаться освобожденной от уплаты НДС поставкой для целей НДС, независимо от срока аренды. Такая поставка будет облагаться НДС по ставке 10%, если лицо, предоставляющее помещение, является плательщиком НДС.

Предоставление выделенного пространства в торговом центре, розничной или развлекательной зоне, которое эквивалентно и служит той же цели, что и стандартный магазин в этих помещениях, не должно считаться предоставлением пространства для розничных или рекламных стендов для целей применения НДС. Следовательно, такая поставка будет считаться освобожденной поставкой недвижимости для целей НДС при условии соблюдения всех применимых условий (согласно разделу 2 настоящего Руководства).