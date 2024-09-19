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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Колумбия планирует налоговую реформу

10 сентября правительство Колумбии представило в Конгресс Республики законопроект о налоговой реформе. В случае принятия законопроекта будет установлена прогрессивная ставка корпоративного налога на прибыль и увеличен налог на прирост капитала (CGT).

Ольга Кутяева
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В рамках предлагаемых реформ налог на прибыль корпораций будет устанавливаться по прогрессивной ставке в зависимости от размера компании. Предельная ставка в 35% будет постепенно снижена до 33% для компаний с наибольшим оборотом к 2029 году. Для самых мелких компаний к 2029 году эта ставка составит 27%. Минимальная ставка корпоративного налога увеличится с 15% до 20%.

Для физических лиц максимальную предельную ставку подоходного налога предлагается увеличить с 39% до 41%. Это коснется налоговых резидентов Колумбии с доходом, превышающим 31 000 налоговых единиц. Налог на прибыль увеличится с 15% до 20%.

Законопроект также предлагает ввести налог на капитал, который будет применяться как к национальным корпорациям, так и к постоянным представительствам в Колумбии, на «непроизводительные реальные основные средства». Они определяются как материальные активы, которые не приносят постоянного дохода или не связаны напрямую с деятельностью, приносящей доход.

По материалам STEP

#Колумбия#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Колумбия#налог на прибыль (Corporation Tax)