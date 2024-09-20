Исключить или не исключить – вот в чем вопрос

Верховный Суд РФ в своем определении указал, когда можно исключить одного из двух учредителей ООО.

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» было создано в целях строительства частной автодороги. По замыслу участников ООО, автомагистраль должна была связать между собой Азию и Европу, проходя через территорию России. В ходе реализации проекта ответчик, утратив интерес к предпринимательской деятельности, прекратил его финансирование. При сложившихся обстоятельствах ответчик поставил истца и хозяйственную деятельность Общества в затруднительное положение, тем самым цель Общества не может ни каким образом быть достигнута, что в свою очередь влечет колоссальный ущерб и убытки.

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Истец обратился с исковым заявлением об исключении участника из Общества в Арбитражный суд. Первая инстанция не удовлетворила заявленные требования, такое же решение вынесли апелляционная и кассационная инстанции, ссылаясь на различные подходы сторон к управлению Обществом.

Однако, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ, в рамках кассационного производства, не согласилась с решениями нижестоящих инстанций. В ходе рассмотрения жалобы, Судебная коллегия установила несколько признаков недобросовестного поведения со стороны ответчика, которые прямо доказывают намерения ответчика приостановить или прекратить деятельность Общества:

неутверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;

выражение несогласия по заключению сделки, направленной на оценку трафика автодороги;

отказ от возложения на участников обязанности по финансированию Общества;

обращение в Суд с целью взыскания денежных средств и банкротства Общества.