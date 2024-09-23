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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Болгария готовится к переходу на евро

Болгария планирует перейти с лева (BGN) на евро (EUR) чуть более чем через год в рамках своей стратегии по вступлению в еврозону. И хотя точная дата остается неопределенной, последствия этого перехода очевидны.

Ольга Кутяева
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Недавно принятый закон о евро описывает процесс и рассматривает потенциальные последствия дальнейшей отсрочки вступления в еврозону.

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Согласно предлагаемым изменениям, если текущая зарплата человека составляет 1 500 левов, то после вступления Болгарии в еврозону она будет конвертирована примерно в 766,94 евро. Цены также снизятся вдвое. Особенности этого перехода подробно описаны в Законе о введении евро, который был принят Народным собранием в начале августа и затем опубликован в «Государственном вестнике».

Основным препятствием для перехода на евро является высокий уровень инфляции в стране. Болгария вступила в механизм обменных курсов (ERM II) вместе с Хорватией в 2021 году, что, по сути, является подготовительным этапом к вступлению в еврозону. В то время как Хорватия успешно перешла на евро в январе 2023 года, Болгария перенесла намеченную дату на 2024 год, а затем еще раз на 2025 год. По последним прогнозам, из-за продолжающейся политической нестабильности сроки могут сдвинуться на 2026 год.

Согласно новому закону, после введения евро в Болгарии все банковские счета будут автоматически и бесплатно конвертированы из левов в евро. С этой даты снятие денег в банкоматах и выплата зарплат, пенсий и других пособий будут осуществляться в евро. При конвертации сумма в левах будет делиться на фиксированный обменный курс 1,95583, а полученная цифра округляться до двух знаков после запятой.

Обменять наличные сбережения можно без комиссии в определенных местах, включая Болгарский национальный банк (БНБ), все коммерческие банки и отделения болгарской почты. Этот бесплатный обмен будет действовать в течение первых 6 месяцев после введения евро, при этом для операций в БНБ срок не ограничен. При обмене крупных сумм банки могут потребовать предварительного уведомления, а в отделениях болгарской почты будут установлены определенные ограничения на ежедневный обмен.

После введения евро процентные ставки по существующим кредитам не будут превышать прежних уровней. В течение более чем года цены должны будут указываться как в евро, так и в левах, начиная с месяца после того, как страна получит разрешение на вступление в еврозону. После официального введения евро у потребителей будет всего один месяц, чтобы платить в левах.

Принятие евро дает ряд преимуществ, включая улучшение торговых и туристических отношений с другими странами, использующими евро.

С другой стороны, переход на евро может поставить Болгарию в невыгодное положение, ограничив ее контроль над денежно-кредитной политикой, что сделает ее более уязвимой к экономическим колебаниям в других странах еврозоны. Переход также может привести к инфляции, так как предприятия будут округлять цены, а связанные с этим расходы на адаптацию для предприятий и потребителей могут вызвать экономическую нагрузку.

По материалам Novinite.com

#Болгария#Европейский Союз (ЕС)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Болгария#Европейский Союз (ЕС)