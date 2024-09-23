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Риски для продавцов

Правительство РФ увеличило полномочия Роспотребнадзора в отношении проверок продавцов.

Изменения в Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, затрагивающие обязанности Роспотребнадзора в области контрольно-надзорных мероприятий по защите прав потребителей, вступили в силу с 21 сентября. В соответствии с принятыми положениями, Роспотребнадзор будет проводить проверки без уведомления контролируемых лиц.

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«Внезапная проверка» будет осуществляться не во всех случаях, а только если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель нарушит требование к соблюдению обязательной маркировки продукции средствами идентификации.

Приказом Роспотребнадзора от 14.09.2023 № 635 утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Например, таким индикатором будут являться сведения, поступившие от граждан, организаций, СМИ и иных источников, о наличии в гражданском обороте товаров, содержащих незаконное воспроизведение средства индивидуализации.