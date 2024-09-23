News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Дарья Соловьева
6

Риски для продавцов

Правительство РФ увеличило полномочия Роспотребнадзора в отношении проверок продавцов.

Дарья Соловьева
Обсудить

Изменения в Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, затрагивающие обязанности Роспотребнадзора в области контрольно-надзорных мероприятий по защите прав потребителей, вступили в силу с 21 сентября. В соответствии с принятыми положениями, Роспотребнадзор будет проводить проверки без уведомления контролируемых лиц.

Все услуги по этой теме:
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить помощь

«Внезапная проверка» будет осуществляться не во всех случаях, а только если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель нарушит требование к соблюдению обязательной маркировки продукции средствами идентификации.

Приказом Роспотребнадзора от 14.09.2023 № 635 утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Например, таким индикатором будут являться сведения, поступившие от граждан, организаций, СМИ и иных источников, о наличии в гражданском обороте товаров, содержащих незаконное воспроизведение средства индивидуализации.

Во избежание применения санкций, продавцам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность посредством розничной торговли, необходимо ознакомиться с перечнем товаров, подлежащих обязательной маркировке, который был утвержден Правительством РФ.

#выездная проверка#купля-продажа#Постановление Правительства#риски
Обсудить
Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Дарья Соловьева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#выездная проверка#купля-продажа#Постановление Правительства#риски