Латвия рассматривает возможность временного взноса солидарности в кредитных учреждениях

Министерство финансов Латвии объявило 18 сентября 2024 года, что оно работает над предложением о введении временного взноса солидарности в кредитных учреждениях для финансирования национальной безопасности.
Предлагаемый взнос будет основан на взносе, введенном в Литве, включая ставку взноса в размере 60% от чистого процентного дохода, что значительно выше среднего годового чистого процентного дохода до быстрого повышения ставки Euribor, что привело к необычайной прибыли для кредитных учреждений. Более подробная информация о внедрении взноса солидарности будет опубликована, как только станет доступной.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь