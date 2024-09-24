Латвия рассматривает возможность временного взноса солидарности в кредитных учреждениях

Министерство финансов Латвии объявило 18 сентября 2024 года, что оно работает над предложением о введении временного взноса солидарности в кредитных учреждениях для финансирования национальной безопасности.

Предлагаемый взнос будет основан на взносе, введенном в Литве, включая ставку взноса в размере 60% от чистого процентного дохода, что значительно выше среднего годового чистого процентного дохода до быстрого повышения ставки Euribor, что привело к необычайной прибыли для кредитных учреждений. Более подробная информация о внедрении взноса солидарности будет опубликована, как только станет доступной.