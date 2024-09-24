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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Латвия рассматривает возможность временного взноса солидарности в кредитных учреждениях

Министерство финансов Латвии объявило 18 сентября 2024 года, что оно работает над предложением о введении временного взноса солидарности в кредитных учреждениях для финансирования национальной безопасности.

Ксения Шилкина
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Предлагаемый взнос будет основан на взносе, введенном в Литве, включая ставку взноса в размере 60% от чистого процентного дохода, что значительно выше среднего годового чистого процентного дохода до быстрого повышения ставки Euribor, что привело к необычайной прибыли для кредитных учреждений. Более подробная информация о внедрении взноса солидарности будет опубликована, как только станет доступной.

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По материалам orbitax.com

#законодательство#Латвия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Латвия