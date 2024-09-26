Перу вводит специальный режим рассрочки для налоговых задолженностей, подлежащих уплате до 31 декабря 2023 года

Исполнительная власть приняла Законодательный указ 1634, устанавливающий специальный режим рассрочки для налоговых задолженностей, подлежащих уплате до 31 декабря 2023 года.

30 августа 2024 года исполнительная власть приняла Законодательный указ 1634, устанавливающий специальный режим рассрочки для налогов, подлежащих уплате до 31 декабря 2023 года.

Все услуги по этой теме:

Конгресс принял Закон 32089 4 июля 2024 года, позволяющий президенту на максимальный срок в 90 календарных дней принимать различные налоговые меры. Среди прочего, Закон установил, что Президент уполномочен законодательно устанавливать особый режим рассрочки платежей для налоговых долгов, подлежащих уплате до 31 декабря 2023 года.

Законодательный указ 1634

Этот особый режим рассрочки платежей применяется к следующим налогам, подлежащим уплате до 31 декабря 2023 года, включая проценты, обновленные до даты утверждения режима:

Подоходный налог

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Акцизный налог

Специальный налог на добычу полезных ископаемых

Другие налоги

Налогоплательщики, применяющие этот особый режим рассрочки платежей, также имеют право на бонусную скидку исключительно на проценты и штрафы, образовавшиеся из налоговой задолженности, подпадающей под действие режима. Бонусная скидка составляет от 100% до 30% в зависимости от таких факторов, как сумма долга и сроки уплаты очередных платежей.

Чтобы претендовать на специальный платеж по рассрочке, налогоплательщик должен подать запрос в соответствии с положениями, которые еще не рассмотрены (т. е. подробности о том, как должен быть подан запрос, будут разъяснены в нормативных актах). Налогоплательщики могут подать заявление на режим до 20 декабря 2024 года.