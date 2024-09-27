Мальта вносит поправки и разъясняет меры по полному вычету расходов на интеллектуальную собственность

Комиссар по доходам Мальты объявил о публикации Юридического уведомления № 229 от 2024 года 13 сентября 2024 года, которое содержит Правила подоходного налога (вычеты) (поправка) 2024 года.

Правила вносят поправки в Правила подоходного налога (вычеты) в отношении вычетов капитальных затрат на интеллектуальную собственность/права интеллектуальной собственности, вступающих в силу с года оценки 2024 года.

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Полный вычет расходов на интеллектуальную собственность (ускоренная амортизация) был введен в рамках Закона о реализации бюджетных мер 2024 года с года оценки 2024 года. Правила поправок устанавливают новое определение «квалифицированного дохода» для целей вычета, что означает доход, полученный в результате использования или применения интеллектуальной собственности или прав интеллектуальной собственности, облагаемый налогом в соответствии с положениями Подоходного налога.

Правила поправок также разъясняют, как производится полный вычет, включая то, что вычет состоит из двух частей, включая часть, вычитаемую по стандартным правилам, плюс оставшуюся часть, которая приводит к полному вычету. Если вычет оставшейся части не может быть полностью осуществлен в каком-либо году из-за отсутствия или недостаточности квалификационного дохода, то излишек этой оставшейся части должен быть перенесен для вычета в будущие годы. Аналогичные правила также вводятся в отношении расходов на интеллектуальную собственность, перенесенных с прошлых лет, которые могут быть вычтены в полном объеме с учетом ограничения, основанного на квалификационном доходе.

Руководство также приводит пример для дальнейшего разъяснения применения правил.