News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Предложение по государственному бюджету Финляндии на 2025 год представлено в парламент

23 сентября 2024 года Министерство финансов Финляндии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось, что предложение по государственному бюджету на 2025 год было представлено в парламент.

Ксения Шилкина
Обсудить

Министерство также опубликовало обзор того, как изменится налогообложение в рамках бюджета.

Все услуги по этой теме:
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)
Купить

Одно из основных изменений касается прогрессивных ставок подоходного налога с физических лиц, включая увеличение пороговых значений для каждой шкалы на 3,4%, за исключением двух верхних шкалы, а также увеличение ставки для самой высокой шкалы на 0,25% и снижение ставки для второй по величине шкалы на 0,25%, в результате чего получаются следующие шкалы/ставки:

  • до 21 200 евро — 12,64%
  • 21 200–31 500 евро — 19,00%
  • 31 500–52 100 евро — 30,25%
  • 52 100–88 200 евро — 34,00%
  • 88 200–150 000 евро — 41,75%
  • свыше 150 000 евро — 44,25%

Также включено несколько других изменений в отношении налогообложения физических лиц, в том числе:

  • увеличение максимальной суммы базового вычета с 3980 евро до 4115 евро;
  • увеличение максимального вычета для трудового дохода с 2140 евро до 3225 евро;
  • введение детской надбавки к вычету, которая увеличивается на 50 евро за каждого несовершеннолетнего ребенка-иждивенца (увеличение удваивается для одиноких родителей);
  • сокращение максимального налогового кредита на расходы на домашнее хозяйство с 2250 евро до 1600 евро;
  • продление налогового вычета для служебных автомобилей с нулевым уровнем выбросов на 170 евро в месяц до конца 2029 года;
  • отмена вычета работодателя за обучение; и
  • продление налогового освобождения для расходов на переезд и связанных с этим транспортных расходов, оплачиваемых работодателями.

Бюджетное предложение также включает изменения в применении сниженных ставок НДС:

  • Товары, которые в настоящее время подпадают под ставку 10%, будут переведены в сферу действия ставки 14%, за исключением газет, журналов и вещания; и
  • Менструальные прокладки, прокладки при недержании и детские подгузники, которые в настоящее время охватываются стандартной ставкой 25,5%, будут перемещены в сферу действия ставки 14%.

Другие меры включают увеличение налога на крепкие алкогольные напитки в соответствии с прогнозируемым развитием индекса потребительских цен в 2025–2027 годах. Рост налога составит от 1,3% до 1,8% в год, а общий рост составит 4,6%. Наконец, налог на электромобили и подключаемые гибриды будет увеличен по разным ставкам в зависимости от типа транспортного средства.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Финляндия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законодательство#Финляндия