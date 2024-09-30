Предложение по государственному бюджету Финляндии на 2025 год представлено в парламент

23 сентября 2024 года Министерство финансов Финляндии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось, что предложение по государственному бюджету на 2025 год было представлено в парламент.
Министерство также опубликовало обзор того, как изменится налогообложение в рамках бюджета.
Одно из основных изменений касается прогрессивных ставок подоходного налога с физических лиц, включая увеличение пороговых значений для каждой шкалы на 3,4%, за исключением двух верхних шкалы, а также увеличение ставки для самой высокой шкалы на 0,25% и снижение ставки для второй по величине шкалы на 0,25%, в результате чего получаются следующие шкалы/ставки:
Также включено несколько других изменений в отношении налогообложения физических лиц, в том числе:
Бюджетное предложение также включает изменения в применении сниженных ставок НДС:
Другие меры включают увеличение налога на крепкие алкогольные напитки в соответствии с прогнозируемым развитием индекса потребительских цен в 2025–2027 годах. Рост налога составит от 1,3% до 1,8% в год, а общий рост составит 4,6%. Наконец, налог на электромобили и подключаемые гибриды будет увеличен по разным ставкам в зависимости от типа транспортного средства.
По материалам orbitax.com
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