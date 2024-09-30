Предложение по государственному бюджету Финляндии на 2025 год представлено в парламент

23 сентября 2024 года Министерство финансов Финляндии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось, что предложение по государственному бюджету на 2025 год было представлено в парламент.

Министерство также опубликовало обзор того, как изменится налогообложение в рамках бюджета.

Все услуги по этой теме:

Одно из основных изменений касается прогрессивных ставок подоходного налога с физических лиц, включая увеличение пороговых значений для каждой шкалы на 3,4%, за исключением двух верхних шкалы, а также увеличение ставки для самой высокой шкалы на 0,25% и снижение ставки для второй по величине шкалы на 0,25%, в результате чего получаются следующие шкалы/ставки:

до 21 200 евро — 12,64%

21 200–31 500 евро — 19,00%

31 500–52 100 евро — 30,25%

52 100–88 200 евро — 34,00%

88 200–150 000 евро — 41,75%

свыше 150 000 евро — 44,25%

Также включено несколько других изменений в отношении налогообложения физических лиц, в том числе:

увеличение максимальной суммы базового вычета с 3980 евро до 4115 евро;

увеличение максимального вычета для трудового дохода с 2140 евро до 3225 евро;

введение детской надбавки к вычету, которая увеличивается на 50 евро за каждого несовершеннолетнего ребенка-иждивенца (увеличение удваивается для одиноких родителей);

сокращение максимального налогового кредита на расходы на домашнее хозяйство с 2250 евро до 1600 евро;

продление налогового вычета для служебных автомобилей с нулевым уровнем выбросов на 170 евро в месяц до конца 2029 года;

отмена вычета работодателя за обучение; и

продление налогового освобождения для расходов на переезд и связанных с этим транспортных расходов, оплачиваемых работодателями.

Бюджетное предложение также включает изменения в применении сниженных ставок НДС:

Товары, которые в настоящее время подпадают под ставку 10%, будут переведены в сферу действия ставки 14%, за исключением газет, журналов и вещания; и

Менструальные прокладки, прокладки при недержании и детские подгузники, которые в настоящее время охватываются стандартной ставкой 25,5%, будут перемещены в сферу действия ставки 14%.

Другие меры включают увеличение налога на крепкие алкогольные напитки в соответствии с прогнозируемым развитием индекса потребительских цен в 2025–2027 годах. Рост налога составит от 1,3% до 1,8% в год, а общий рост составит 4,6%. Наконец, налог на электромобили и подключаемые гибриды будет увеличен по разным ставкам в зависимости от типа транспортного средства.