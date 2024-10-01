Регулятор БВО не будет штрафовать компании, пропустившие срок подачи документов

Комиссия по финансовым услугам БВО (British Virgin Islands Financial Services Commission, BVI FSC) объявила, что не будет предпринимать принудительных действий в отношении компаний или зарегистрированных агентов, которые пропустят 30 сентября - крайний срок подачи своих первых годовых деклараций в соответствии с Законом о коммерческих компаниях БВО.

Согласно разделам 98A (1) и (2) Закона с поправками от 1 января 2023 года, все зарегистрированные на БВО компании должны подавать годовую финансовую декларацию своим зарегистрированным агентам в течение 9 месяцев после окончания финансового года компании. Годовая декларация должна храниться в офисе агента. Она может быть запрошена Комиссией или другим компетентным органом, но не будет находиться в открытом доступе.

Все услуги по этой теме:

Крайний срок подачи первой такой декларации был установлен на 30 сентября для неисключенных компаний с календарным годом окончания. Отказ от политики был вызван «политическими и логистическими проблемами, связанными с обеспечением полного соответствия». Мораторий на принудительное взыскание также распространяется на подразделение FSC - Реестр корпоративных дел.

Раздел 98A(4) Закона также возлагает на зарегистрированных агентов обязанность уведомлять регистратора о непредставлении компанией годовой декларации. Однако в связи с тем, что компаниям-клиентам только что было предоставлено исключение, это положение также не будет применяться.

Дополнительное объявление о продлении срока подачи деклараций для компаний, подавших их с опозданием, последует в ближайшее время. Тем временем, Комиссия по-прежнему настоятельно рекомендует компаниям, зарегистрированным на БВО, отправлять заполненную годовую декларацию своему зарегистрированному агенту, если у них есть такая возможность.

Декларация по ст. 98A не связана с другими обязанностями по отчетности и регистрации компаний на БВО, такими как обязательства финансовых учреждений БВО зарегистрироваться в Международном налоговом управлении БВО в соответствии с Общим стандартом отчетности для международного обмена налоговой информацией.

Отдельно, в апреле этого года, Комиссия начала консультации по дальнейшим поправкам к Закону. В частности, проводятся консультации по ужесточению ограничений на использование номинальных акционеров и директоров, а также по единообразной подаче реестров участников регистратору.