News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
7

Кабинет министров Таиланда одобрил присоединение к CARF MCAA

22 октября Кабинет министров Таиланда одобрил подписание письма-обязательства о присоединении к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с Программой отчетности для криптоактивов (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework, CARF MCAA).

Ольга Кутяева
Обсудить

Программа отчетности для криптоактивов предусматривает предоставление налоговой информации об операциях с криптоактивами в стандартизированном виде с целью автоматического обмена такой информацией.

Все услуги по этой теме:

Таиланд намерен начать обмен информацией в рамках CARF к 2028 году.

По материалам Orbitax

#Таиланд#цифровые активы
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Таиланд#цифровые активы