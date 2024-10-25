Кабинет министров Таиланда одобрил присоединение к CARF MCAA

22 октября Кабинет министров Таиланда одобрил подписание письма-обязательства о присоединении к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с Программой отчетности для криптоактивов (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework, CARF MCAA).

Программа отчетности для криптоактивов предусматривает предоставление налоговой информации об операциях с криптоактивами в стандартизированном виде с целью автоматического обмена такой информацией.

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Таиланд намерен начать обмен информацией в рамках CARF к 2028 году.