Австралия рассматривает возможность введения налога на цифровые услуги

Отчет охватывает различные вопросы и дает определенные рекомендации, в том числе по налогообложению социальных сетей, таких как Meta (Facebook). Сюда входит рекомендация австралийских зеленых о том, чтобы правительство Австралии рассмотрело введение налога на цифровые услуги, чтобы гарантировать, что мировые гиганты выплачивают свою справедливую долю сообществам, от которых они получают прибыль, аналогично тому, как это делается в таких странах, как Франция и Канада.