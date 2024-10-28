Австралия рассматривает возможность введения налога на цифровые услуги

Объединенный комитет по социальным сетям и австралийскому обществу парламента Австралии опубликовал свой второй промежуточный отчет о цифровых платформах и традиционных новостных СМИ.
Отчет охватывает различные вопросы и дает определенные рекомендации, в том числе по налогообложению социальных сетей, таких как Meta (Facebook). Сюда входит рекомендация австралийских зеленых о том, чтобы правительство Австралии рассмотрело введение налога на цифровые услуги, чтобы гарантировать, что мировые гиганты выплачивают свою справедливую долю сообществам, от которых они получают прибыль, аналогично тому, как это делается в таких странах, как Франция и Канада.
По материалам orbitax.com
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