News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
6

ФАТФ добавила четыре страны в «серый список»

ФАТФ добавила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в «серый список» юрисдикций, находящихся под повышенным контролем в связи с недостатками в их режимах противодействия отмыванию денег (AML).

Ольга Кутяева
Обсудить

В этот список попали страны, которые дали официальное обязательство устранить свои недостатки в оговоренные сроки. ФАТФ следит за их выполнением. До пленарного заседания ФАТФ в список входили Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Конго, Гаити, Кения, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам и Йемен.

Четыре вышеуказанные юрисдикции были добавлены на пленарной сессии 23-25 октября 2024 года. Для каждой из них ФАТФ разработала план действий по улучшению мер по борьбе с отмыванием денег и обеспечению соответствия международным стандартам.

План действий для Алжира состоит из совершенствования риск-ориентированного надзора, особенно в секторах повышенного риска; разработки эффективной системы предоставления базовой информации и информации о бенефициарах; совершенствования режима отчетности о подозрительных операциях; законодательного закрепления целевых финансовых санкций против финансирования терроризма; внедрения риск-ориентированного подхода к надзору за некоммерческими организациями.

Ангола должна улучшить понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма; улучшить риск-ориентированный надзор за нефинансовыми предприятиями и банковскими организациями; обеспечить доступ юридических органов к информации о бенефициаах; продемонстрировать увеличение числа расследований случаев отмывания денег и финансирования терроризма; и незамедлительно ввести целевые финансовые санкции.

План действий Кот-д'Ивуара схож с планом Анголы, но также включает необходимость улучшения сотрудничества в международных расследованиях и укрепления системы финансовых санкций.

Список обязательств Ливана - самый длинный, отчасти, как признает ФАТФ, из-за его «сложной социальной и экономической ситуации и ситуации в сфере безопасности». Для того чтобы подать заявку на снятие с надзора, необходимо немедленное введение целевых финансовых санкций, в частности, в отношении определенных нефинансовых предприятий и профессий и некоторых небанковских финансовых учреждений. ФАТФ также рекомендует юрисдикции улучшить возврат активов, выявление и арест незаконных трансграничных перемещений валюты.

В то же время Сенегал был исключен из списка и больше не подлежит усиленному мониторингу, поскольку выполнил все действия, указанные в отчете о взаимной оценке в феврале 2021 года.

ФАТФ также приняла новые отчеты о взаимной оценке Аргентины и Омана на пленарном заседании, на котором впервые присутствовала приглашенная делегация Каймановых островов.

По материалам STEP

#ФАТФ (FATF)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ФАТФ (FATF)