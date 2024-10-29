ФАТФ добавила четыре страны в «серый список»

ФАТФ добавила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в «серый список» юрисдикций, находящихся под повышенным контролем в связи с недостатками в их режимах противодействия отмыванию денег (AML).

В этот список попали страны, которые дали официальное обязательство устранить свои недостатки в оговоренные сроки. ФАТФ следит за их выполнением. До пленарного заседания ФАТФ в список входили Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Конго, Гаити, Кения, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам и Йемен.

Четыре вышеуказанные юрисдикции были добавлены на пленарной сессии 23-25 октября 2024 года. Для каждой из них ФАТФ разработала план действий по улучшению мер по борьбе с отмыванием денег и обеспечению соответствия международным стандартам.

План действий для Алжира состоит из совершенствования риск-ориентированного надзора, особенно в секторах повышенного риска; разработки эффективной системы предоставления базовой информации и информации о бенефициарах; совершенствования режима отчетности о подозрительных операциях; законодательного закрепления целевых финансовых санкций против финансирования терроризма; внедрения риск-ориентированного подхода к надзору за некоммерческими организациями.

Ангола должна улучшить понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма; улучшить риск-ориентированный надзор за нефинансовыми предприятиями и банковскими организациями; обеспечить доступ юридических органов к информации о бенефициаах; продемонстрировать увеличение числа расследований случаев отмывания денег и финансирования терроризма; и незамедлительно ввести целевые финансовые санкции.

План действий Кот-д'Ивуара схож с планом Анголы, но также включает необходимость улучшения сотрудничества в международных расследованиях и укрепления системы финансовых санкций.

Список обязательств Ливана - самый длинный, отчасти, как признает ФАТФ, из-за его «сложной социальной и экономической ситуации и ситуации в сфере безопасности». Для того чтобы подать заявку на снятие с надзора, необходимо немедленное введение целевых финансовых санкций, в частности, в отношении определенных нефинансовых предприятий и профессий и некоторых небанковских финансовых учреждений. ФАТФ также рекомендует юрисдикции улучшить возврат активов, выявление и арест незаконных трансграничных перемещений валюты.

В то же время Сенегал был исключен из списка и больше не подлежит усиленному мониторингу, поскольку выполнил все действия, указанные в отчете о взаимной оценке в феврале 2021 года.

ФАТФ также приняла новые отчеты о взаимной оценке Аргентины и Омана на пленарном заседании, на котором впервые присутствовала приглашенная делегация Каймановых островов.