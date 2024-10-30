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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Австрия вводит дополнительные налоговые льготы для физических лиц и малого бизнеса

Австрия опубликовала Закон о компенсации прогресса 2025 года в Официальном вестнике 9 октября 2024 года, который предусматривает реализацию мер по льготам, объявленных Министерством финансов в июле 2024 года.

Ксения Шилкина
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Льготы включают в себя общее повышение пороговых значений для индивидуальных подоходных налогов, за исключением порога в 1 миллион евро для верхней ставки в 55%. Учитывая увеличение, в 2025 году будут установлены следующие пределы/ставки:

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  • до 13 308 евро - 0%
  • 13 309 евро - 21 617 евро - 20%
  • 21 618 евро - 35 836 евро - 30%
  • 35 837 евро - 69 166 евро - 40%
  • 69 167 евро - 103 072 евро - 48%
  • 103 073 евро - 1 000 000 евро - 50%
  • более 1 000 000 евро - 55%

Закон также включает различные другие меры поощрения для физических лиц, а также определенные льготы для малого бизнеса. В том числе повышение порогового значения дохода малого бизнеса до 55 000 евро как для НДС, так и для подоходного налога с 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Австрия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австрия#налоговые льготы