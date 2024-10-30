Австрия вводит дополнительные налоговые льготы для физических лиц и малого бизнеса

Австрия опубликовала Закон о компенсации прогресса 2025 года в Официальном вестнике 9 октября 2024 года, который предусматривает реализацию мер по льготам, объявленных Министерством финансов в июле 2024 года.
Льготы включают в себя общее повышение пороговых значений для индивидуальных подоходных налогов, за исключением порога в 1 миллион евро для верхней ставки в 55%. Учитывая увеличение, в 2025 году будут установлены следующие пределы/ставки:
Закон также включает различные другие меры поощрения для физических лиц, а также определенные льготы для малого бизнеса. В том числе повышение порогового значения дохода малого бизнеса до 55 000 евро как для НДС, так и для подоходного налога с 2025 года.
По материалам orbitax.com
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