Австрия вводит дополнительные налоговые льготы для физических лиц и малого бизнеса

Австрия опубликовала Закон о компенсации прогресса 2025 года в Официальном вестнике 9 октября 2024 года, который предусматривает реализацию мер по льготам, объявленных Министерством финансов в июле 2024 года.

Льготы включают в себя общее повышение пороговых значений для индивидуальных подоходных налогов, за исключением порога в 1 миллион евро для верхней ставки в 55%. Учитывая увеличение, в 2025 году будут установлены следующие пределы/ставки:

Все услуги по этой теме:

до 13 308 евро - 0%

13 309 евро - 21 617 евро - 20%

21 618 евро - 35 836 евро - 30%

35 837 евро - 69 166 евро - 40%

69 167 евро - 103 072 евро - 48%

103 073 евро - 1 000 000 евро - 50%

более 1 000 000 евро - 55%

Закон также включает различные другие меры поощрения для физических лиц, а также определенные льготы для малого бизнеса. В том числе повышение порогового значения дохода малого бизнеса до 55 000 евро как для НДС, так и для подоходного налога с 2025 года.