Контролируемые иностранные компании: правила налогообложения в России Материал редакции

Режим контролируемых иностранных компаний (КИК) предназначен для предотвращения уклонения от уплаты налогов путем перемещения прибыли в юрисдикции с низкими налогами. Этот режим требует, чтобы налогоплательщики раскрывали информацию о своих зарубежных компаниях и, в некоторых случаях, включали доходы этих компаний в свою налоговую базу. Это позволяет налоговым органам отслеживать прибыль, полученную через зарубежные компании, и обеспечивать правильное налогообложение доходов независимо от того, где они были получены. Правила КИК действуют во многих странах мира, включая Россию.

Что понимается под КИК в российским законодательстве?

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Налоговое законодательство дает понятие контролируемых иностранных компаний.

Под КИК понимается иностранная организация, которая:

во-первых, не является налоговым резидентом РФ, и

во-вторых, контролирующим лицом такой организации является резидент РФ (как физическое лицо, так и юридическое).

КИК признается не только иностранная организация, но и иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ). Например, трасты, фонды относятся к категории ИСБОЮЛ.

Кто является контролирующим лицом?

Для определения контролирующего лица есть два критерия:

критерий участия;

критерий контроля.

Критерий участия считается соблюденным, когда физическое лицо или организация - налоговые резиденты РФ:

имеют долю участия свыше 25%;

имеют долю участия более 10%, если доля участия всех налоговых резидентов РФ более 50%. Для физических лиц критерий считается соблюденным и при совместном владении с супругами и несовершеннолетними детьми.

Критерий контроля имеет место, когда не соблюдается вышеуказанный критерий участия, но при этом осуществляется контроль над КИК в своих интересах или в интересах своего супруга и несовершеннолетних детей.

Под контролем понимается оказание или возможность оказания определяющего влияния на решения, касающиеся распределения полученных доходов.

Кто является контролирующим лицом КИК — ИСБОЮЛ?

Это физлица или компании – налоговые резиденты РФ, и:

являющиеся учредителем ИСБОЮЛ; осуществляющие контроль над ИСБОЮЛ.

Контролирующим лицом КИК ИСБОЮЛ по критерию учреждения является ее учредитель, у которого есть одно из прав по личному закону или учредительным документам:

получение прибыли или

распоряжение прибылью или ее частью, или

право на имущество структуры.

Контролирующее лицо по критерию контроля – это лицо, имеющее контроль над ИСБОЮЛ, в отношении которого выполняется любое из условий:

есть фактическое право на доход (часть) или

может распоряжаться имуществом, или

может получить имущество такой структуры в случае завершения деятельности.

Контроль над ИСБОЮЛ заключается в оказании или возможности оказания определяющего влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами структуры, в отношении распределения прибыли. При этом, как указывал Минфин России в одном из своих разъяснений, во внимание могут приниматься любые особенности отношений с лицом, осуществляющим управление активами или иными лицами, которые могут оказать влияние на решения по распределению прибыли.

Как определяется доля участия в прибыли КИК?

Налогоплательщик – контролирующее лицо учитывает прибыль контролируемой компании в доле, соответствующей доле его участия. Она определяется:

на дату принятия решения о распределения прибыли, принятого в году, следующим за налоговым периодом, на который приходится окончание финансового года КИК.

Например, финансовый год КИК завершился 31.12.2022 г. Решение о распределении прибыли КИК принято 30.06.2023 г. Следовательно, доля участия в прибыли будет определяться по состоянию на 30.06.2023 г.

на 31 декабря года, следующего за налоговым периодом, на который приходится окончание финансового года КИК, если не принято решение о распределении прибыли.

Например, финансовый год КИК завершился 31.12.2022 г. Решение о распределении прибыли КИК по итогам года не было принято. Следовательно, доля участия в прибыли будет определяться по состоянию на 31.12.2023 г.

Обязанности налоговых резидентов РФ, связанные с иностранными компаниями

У контролирующего лица есть следующие обязанности в отношении иностранных компаний:

1) подача уведомления об участии в иностранной компании

Налоговые резиденты РФ подают уведомление, если доля участия в иностранной организации превышает 10%, а также при учреждении ИСБОЮЛ.

Кроме того, уведомление представляется при:

изменении доли участия;

прекращении участия;

прекращении (ликвидации) ИСБОЮЛ;

изменении порядка участия (без изменения доли участия).

Налогоплательщик должен подать уведомление по любому из вышеуказанных оснований в течение 3 месяцев с даты их возникновения.

2) подача уведомления о КИК

Для физлиц и юридических лиц определены различные сроки подачи:

физические лица обязаны подать уведомление не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором признается доход КИК;

компании – не позднее 20 марта.

Например, 10 апреля 2022 года была зарегистрирована компания в Гонконге. Доля участия физического лица – 100%. Первый финансовый год КИК завершился 31.03.2023 года. Следовательно, дата окончания периода, за который составляется финансовая отчетность по личному закону КИК – 31.03.2023 г., а дата окончания отчетного периода КИК – 31.12.2024 г. В этой связи обязанность подать уведомление о КИК у физического лица возникает в 2025 году, не позднее 30 апреля.

3) включение в налоговую базу суммы прибыли КИК

Нераспределенная прибыль КИК приравнивается к прибыли организации или доходу физических лиц, пропорционально доле участия. Однако прибыль учитывается только в том случае, если составляет более 10 млн. рублей и не подлежит освобождению.

Исчерпывающий перечень оснований, при которых прибыль КИК освобождается от налогообложения, указан в ст. 25.13-1 НК РФ. Перечислим некоторые из них:

КИК – «активная» иностранная компания

В структуре доходов «активной» компании должно быть не более 20% «пассивных» доходов. Под «пассивными» доходами понимаются дивиденды, доход от распределения прибыли или имущества организации, процентный доход от долговых обязательств, доходы от реализации акций, от оказания ряда услуг, например, консультационных, от реализации недвижимого имущества и некоторые другие (ст. 309.1 НК РФ).

компания образована по законодательству государства - члена ЕврАзЭС и имеет постоянное местонахождение в этом государстве

Членами ЕврАзЭС, помимо России, являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.

эффективная ставка налогообложения доходов иностранной организации составляет не менее 75% налоговой ставки по налогу на прибыль организаций (т.е. не менее 15%)

Данное освобождение применимо только в случае, если постоянным местонахождением КИК является юрисдикция, с которой заключено СОИДН, за исключением юрисдикций, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.

Приказом ФНС России утвержден перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией с Россией. В этом перечне 88 государств и 14 территорий.

Помимо этого, из величины прибыли КИК вычитаются определенные суммы, в частности, дивиденды, выплаченные КИК, распределенная ИСБОЮЛ прибыль и некоторые другие.

Стоит отметить, что с 2025 года будут применяться новые ставки НДФЛ: - до 2 млн руб. – 13%;- от 2,4 до 5 млн руб. – 312 тыс. руб. + 15% с суммы свыше 2,4 млн руб.;- от 5 до 20 млн руб. – 702 тыс. руб. + 18% с суммы свыше 5 млн руб.;- от 20 до 50 млн руб. – 3 402 тыс. руб. + 20% с суммы свыше 20 млн руб.;- более 50 млн руб. – 9 402 тыс. руб. + 22% с суммы свыше 50 млн руб.

Уплата налога с фиксированной прибыли КИК

Контролирующие лица могут уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли КИК. У контролирующего лица это заменяет фактические размеры прибыли иностранной организации. По состоянию на 2024 год фиксированный размер прибыли за период составляет 34 млн рублей в целом для всех КИК лица.

Тем не менее, с 2025 года вступят в силу изменения, регулирующие порядок обложения НДФЛ в части КИК. В случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является контролирующим лицом:

одной КИК – сумма фиксированной прибыли составит 27 990 000 руб.;

двух КИК – 52 718 000 руб.;

трех или четырех КИК – сумма фиксированной прибыли увеличивается на 22 727 300 руб. за каждую последующую КИК начиная с третьей;

пяти и более КИК – 120 899 900 руб.

Максимальная сумма налога со всех КИК определена в размере 25 млн рублей.

Порядок уплаты налога с фиксированной прибыли подлежит применению на протяжении как минимум пяти налоговых периодов, начиная с того периода, в котором было подано уведомление.

При этом можно до истечения этого срока отказаться от указанного режима, если на уровне законодательства произойдет увеличение суммы налога с фиксированной прибыли.

Таким образом, контролирующее лицо может досрочно отказаться применять режим, если у него имеется две и более иностранные организации, поскольку произойдет увеличение суммы налога из-за возрастания количества КИК (сумма фиксированной прибыли составит 52 718 000 рублей против 34 000 000 рублей).

После перехода на вышеназванный режим контролирующее лицо более не должно:

рассчитывать прибыль КИК по правилам, определенным для российских организаций – налогоплательщиков;

заполнять в уведомлении лист со сведениями о финансовой отчетности компании;

представлять документы по требованию налогового органа, необходимые для подтверждения освобождения прибыли КИК;

представлять документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК.

При этом сохраняется обязанность ежегодного представления уведомления о КИК.

При переходе на этот порядок уплаты нужно учесть, в частности, такие ограничения:

налогоплательщик не может применять освобождение от налогообложения доходов, полученных от КИК при распределении прибыли; также недоступно освобождение по ранее указанным основаниям (например, эффективная ставка налогообложения доходов иностранной организации составляет не менее 15%; является «активной» иностранной компанией и др.). не допускается уменьшение налоговой базы на сумму дивидендов, выплаченных КИК; контролирующее лицо не может уменьшать налог с фиксированной прибыли на суммы налога, которые были уплачены контролирующим лицом в иностранной юрисдикции со своих доходов и исчисленные с прибыли КИК в соответствии с законодательством иностранных государств в РФ; убыток КИК, полученный до и после перехода на уплату на указанный режим, контролирующее лицо может учитывать в периодах только после отказа от уплаты по данному режиму. Чтобы отказаться от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, нужно представить в налоговый орган уведомление об отказе.

Налоговая ответственность

На налогоплательщика могут быть наложены следующие штрафы за нарушение обязанностей: