Режим контролируемых иностранных компаний (КИК) предназначен для предотвращения уклонения от уплаты налогов путем перемещения прибыли в юрисдикции с низкими налогами. Этот режим требует, чтобы налогоплательщики раскрывали информацию о своих зарубежных компаниях и, в некоторых случаях, включали доходы этих компаний в свою налоговую базу. Это позволяет налоговым органам отслеживать прибыль, полученную через зарубежные компании, и обеспечивать правильное налогообложение доходов независимо от того, где они были получены. Правила КИК действуют во многих странах мира, включая Россию.
Налоговое законодательство дает понятие контролируемых иностранных компаний.
Под КИК понимается иностранная организация, которая:
КИК признается не только иностранная организация, но и иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ). Например, трасты, фонды относятся к категории ИСБОЮЛ.
Для определения контролирующего лица есть два критерия:
Критерий участия считается соблюденным, когда физическое лицо или организация - налоговые резиденты РФ:
Критерий контроля имеет место, когда не соблюдается вышеуказанный критерий участия, но при этом осуществляется контроль над КИК в своих интересах или в интересах своего супруга и несовершеннолетних детей.
Под контролем понимается оказание или возможность оказания определяющего влияния на решения, касающиеся распределения полученных доходов.
Это физлица или компании – налоговые резиденты РФ, и:
Контролирующим лицом КИК ИСБОЮЛ по критерию учреждения является ее учредитель, у которого есть одно из прав по личному закону или учредительным документам:
Контролирующее лицо по критерию контроля – это лицо, имеющее контроль над ИСБОЮЛ, в отношении которого выполняется любое из условий:
Контроль над ИСБОЮЛ заключается в оказании или возможности оказания определяющего влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами структуры, в отношении распределения прибыли. При этом, как указывал Минфин России в одном из своих разъяснений, во внимание могут приниматься любые особенности отношений с лицом, осуществляющим управление активами или иными лицами, которые могут оказать влияние на решения по распределению прибыли.
Налогоплательщик – контролирующее лицо учитывает прибыль контролируемой компании в доле, соответствующей доле его участия. Она определяется:
Например, финансовый год КИК завершился 31.12.2022 г. Решение о распределении прибыли КИК принято 30.06.2023 г. Следовательно, доля участия в прибыли будет определяться по состоянию на 30.06.2023 г.
Например, финансовый год КИК завершился 31.12.2022 г. Решение о распределении прибыли КИК по итогам года не было принято. Следовательно, доля участия в прибыли будет определяться по состоянию на 31.12.2023 г.
У контролирующего лица есть следующие обязанности в отношении иностранных компаний:
1) подача уведомления об участии в иностранной компании
Налоговые резиденты РФ подают уведомление, если доля участия в иностранной организации превышает 10%, а также при учреждении ИСБОЮЛ.
Кроме того, уведомление представляется при:
Налогоплательщик должен подать уведомление по любому из вышеуказанных оснований в течение 3 месяцев с даты их возникновения.
2) подача уведомления о КИК
Для физлиц и юридических лиц определены различные сроки подачи:
Например, 10 апреля 2022 года была зарегистрирована компания в Гонконге. Доля участия физического лица – 100%. Первый финансовый год КИК завершился 31.03.2023 года. Следовательно, дата окончания периода, за который составляется финансовая отчетность по личному закону КИК – 31.03.2023 г., а дата окончания отчетного периода КИК – 31.12.2024 г. В этой связи обязанность подать уведомление о КИК у физического лица возникает в 2025 году, не позднее 30 апреля.
3) включение в налоговую базу суммы прибыли КИК
Нераспределенная прибыль КИК приравнивается к прибыли организации или доходу физических лиц, пропорционально доле участия. Однако прибыль учитывается только в том случае, если составляет более 10 млн. рублей и не подлежит освобождению.
Исчерпывающий перечень оснований, при которых прибыль КИК освобождается от налогообложения, указан в ст. 25.13-1 НК РФ. Перечислим некоторые из них:
В структуре доходов «активной» компании должно быть не более 20% «пассивных» доходов. Под «пассивными» доходами понимаются дивиденды, доход от распределения прибыли или имущества организации, процентный доход от долговых обязательств, доходы от реализации акций, от оказания ряда услуг, например, консультационных, от реализации недвижимого имущества и некоторые другие (ст. 309.1 НК РФ).
Членами ЕврАзЭС, помимо России, являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
Данное освобождение применимо только в случае, если постоянным местонахождением КИК является юрисдикция, с которой заключено СОИДН, за исключением юрисдикций, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
Помимо этого, из величины прибыли КИК вычитаются определенные суммы, в частности, дивиденды, выплаченные КИК, распределенная ИСБОЮЛ прибыль и некоторые другие.
Контролирующие лица могут уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли КИК. У контролирующего лица это заменяет фактические размеры прибыли иностранной организации. По состоянию на 2024 год фиксированный размер прибыли за период составляет 34 млн рублей в целом для всех КИК лица.
Тем не менее, с 2025 года вступят в силу изменения, регулирующие порядок обложения НДФЛ в части КИК. В случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является контролирующим лицом:
Максимальная сумма налога со всех КИК определена в размере 25 млн рублей.
Порядок уплаты налога с фиксированной прибыли подлежит применению на протяжении как минимум пяти налоговых периодов, начиная с того периода, в котором было подано уведомление.
При этом можно до истечения этого срока отказаться от указанного режима, если на уровне законодательства произойдет увеличение суммы налога с фиксированной прибыли.
После перехода на вышеназванный режим контролирующее лицо более не должно:
При переходе на этот порядок уплаты нужно учесть, в частности, такие ограничения:
На налогоплательщика могут быть наложены следующие штрафы за нарушение обязанностей:
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