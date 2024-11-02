Министерство финансов Польши публикует предположения к законопроекту о НДС в отношении KSeF

28 октября Министерство финансов подало несколько потенциальных изменений в мандат KSeF через проект UD158.
Цель проекта — внедрить решения, которые упростят внедрение и использование KSeF для налогоплательщиков, особенно на начальном этапе.
Обязательство KSeF остается прежним (как для активных, так и для освобожденных от НДС налогоплательщиков):
В течение переходного периода, т. е. до 30 сентября 2026 года, налогоплательщики, «исключенные из цифровой формы» (мн. ч.: wykluczonym cyfrowo), с небольшим объемом и стоимостью выставленных счетов-фактур могут продолжать выставлять счета-фактуры в их текущей форме.
Отсрочка определенных требований до 31 июля 2026 года
Отсрочка включает в себя следующее:
Проект планирует разрешить всем налогоплательщикам использовать автономный режим до конца 2026 года. Он также будет регулировать потребительские (B2C) счета-фактуры, разрешая их выдачу в KSeF.
По материалам orbitax.com
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