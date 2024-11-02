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Министерство финансов Польши публикует предположения к законопроекту о НДС в отношении KSeF

28 октября Министерство финансов подало несколько потенциальных изменений в мандат KSeF через проект UD158.

Цель проекта — внедрить решения, которые упростят внедрение и использование KSeF для налогоплательщиков, особенно на начальном этапе.

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Обязательство KSeF остается прежним (как для активных, так и для освобожденных от НДС налогоплательщиков):

С 1 февраля 2026 года для предпринимателей с оборотом, превышающим 200 миллионов злотых (около 46 миллионов евро) в 2025 году;

С 1 апреля 2026 года для всех остальных предпринимателей.

В течение переходного периода, т. е. до 30 сентября 2026 года, налогоплательщики, «исключенные из цифровой формы» (мн. ч.: wykluczonym cyfrowo), с небольшим объемом и стоимостью выставленных счетов-фактур могут продолжать выставлять счета-фактуры в их текущей форме.

Отсрочка определенных требований до 31 июля 2026 года

Отсрочка включает в себя следующее:

Предоставление номера KSeF при оплате электронных счетов-фактур, в том числе с использованием механизма разделенной оплаты;

Перемещение счетов-фактур, выданных из кассовых аппаратов, в KSeF;

Штрафы, связанные с несоблюдением обязательств KSeF.

Проект планирует разрешить всем налогоплательщикам использовать автономный режим до конца 2026 года. Он также будет регулировать потребительские (B2C) счета-фактуры, разрешая их выдачу в KSeF.