Турция продлевает и корректирует сниженный подоходный налог на счета и другие инструменты, деноминированные в турецких лирах

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9075, которое продлевает и корректирует сниженные ставки подоходного налога, применяемые к доходам с депозитных счетов, деноминированных в турецких лирах (TRY).
Ранее срок действия сниженных ставок истекал 31 октября 2024 года, но теперь они действуют до 31 января 2025 года, но скорректированы следующим образом:
Президентское постановление № 9075 также продлевает ставку налога на прибыль в размере 0,0% (освобождение) на доходы, начисленные с депозитных счетов и счетов участия в турецких лирах, конвертированных из счетов в иностранной валюте и счетов, конвертированных из счетов в золоте.
Кроме того, Указ Президента № 9075 продлевает действие пониженных ставок налога на доходы от банковских облигаций, векселей и лизинговых сертификатов, выпущенных компаниями по лизингу активов, для которых пользователем фонда является банк, при этом ставки корректируются следующим образом:
Те же ставки применяются к доходам от реализации таких банковских облигаций, векселей и лизинговых сертификатов.
Указ Президента № 9075 вступил в силу 1 ноября 2024 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь