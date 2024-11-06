Турция продлевает и корректирует сниженный подоходный налог на счета и другие инструменты, деноминированные в турецких лирах

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9075, которое продлевает и корректирует сниженные ставки подоходного налога, применяемые к доходам с депозитных счетов, деноминированных в турецких лирах (TRY).

Ранее срок действия сниженных ставок истекал 31 октября 2024 года, но теперь они действуют до 31 января 2025 года, но скорректированы следующим образом:

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Депозитные счета в турецких лирах со сроком погашения до 6 месяцев и текущие онкольные счета — 10,0% (по сравнению с 7,5%);

Депозитные счета в турецких лирах со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года — 7,5% (по сравнению с 5,0%);

Депозитные счета в турецких лирах со сроком погашения более 1 года — 5,0% (по сравнению с 2,5%);

Депозитные счета в турецких лирах с переменной ставкой на основе инфляции со сроком погашения более 1 года — 0% (без изменений).

Президентское постановление № 9075 также продлевает ставку налога на прибыль в размере 0,0% (освобождение) на доходы, начисленные с депозитных счетов и счетов участия в турецких лирах, конвертированных из счетов в иностранной валюте и счетов, конвертированных из счетов в золоте.

Кроме того, Указ Президента № 9075 продлевает действие пониженных ставок налога на доходы от банковских облигаций, векселей и лизинговых сертификатов, выпущенных компаниями по лизингу активов, для которых пользователем фонда является банк, при этом ставки корректируются следующим образом:

Банковские облигации, векселя и лизинговые сертификаты со сроком погашения до 6 месяцев - 10,0% (по сравнению с 7,5%);

Банковские облигации, векселя и лизинговые сертификаты со сроком погашения до 1 года - 7,5% (по сравнению с 5,0%);

Банковские облигации, векселя и лизинговые сертификаты со сроком погашения более 1 года - 5,0% (по сравнению с 2,5%);

Те же ставки применяются к доходам от реализации таких банковских облигаций, векселей и лизинговых сертификатов.

Указ Президента № 9075 вступил в силу 1 ноября 2024 года.