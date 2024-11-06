News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Турция продлевает и корректирует сниженный подоходный налог на счета и другие инструменты, деноминированные в турецких лирах

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9075, которое продлевает и корректирует сниженные ставки подоходного налога, применяемые к доходам с депозитных счетов, деноминированных в турецких лирах (TRY).

Ксения Шилкина
Обсудить

Ранее срок действия сниженных ставок истекал 31 октября 2024 года, но теперь они действуют до 31 января 2025 года, но скорректированы следующим образом:

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее
  • Депозитные счета в турецких лирах со сроком погашения до 6 месяцев и текущие онкольные счета — 10,0% (по сравнению с 7,5%);
  • Депозитные счета в турецких лирах со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года — 7,5% (по сравнению с 5,0%);
  • Депозитные счета в турецких лирах со сроком погашения более 1 года — 5,0% (по сравнению с 2,5%);
  • Депозитные счета в турецких лирах с переменной ставкой на основе инфляции со сроком погашения более 1 года — 0% (без изменений).

Президентское постановление № 9075 также продлевает ставку налога на прибыль в размере 0,0% (освобождение) на доходы, начисленные с депозитных счетов и счетов участия в турецких лирах, конвертированных из счетов в иностранной валюте и счетов, конвертированных из счетов в золоте.

Кроме того, Указ Президента № 9075 продлевает действие пониженных ставок налога на доходы от банковских облигаций, векселей и лизинговых сертификатов, выпущенных компаниями по лизингу активов, для которых пользователем фонда является банк, при этом ставки корректируются следующим образом:

  • Банковские облигации, векселя и лизинговые сертификаты со сроком погашения до 6 месяцев - 10,0% (по сравнению с 7,5%);
  • Банковские облигации, векселя и лизинговые сертификаты со сроком погашения до 1 года - 7,5% (по сравнению с 5,0%);
  • Банковские облигации, векселя и лизинговые сертификаты со сроком погашения более 1 года - 5,0% (по сравнению с 2,5%);

Те же ставки применяются к доходам от реализации таких банковских облигаций, векселей и лизинговых сертификатов.

Указ Президента № 9075 вступил в силу 1 ноября 2024 года.

По материалам orbitax.com

#подоходный налог (НДФЛ)#Турция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#подоходный налог (НДФЛ)#Турция