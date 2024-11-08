Сингапур опубликовал национальную стратегию борьбы с отмыванием денег

Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML), учитывающую ключевые риски, отмеченные ведомствами за последние годы, включая недавно обновленную Национальную оценку рисков отмывания денег.

Стратегия охватывает три основных направления:

Все услуги по этой теме:

предотвращение проникновению преступных доходов в систему Сингапура;

обнаружение, выявление незаконных потоков и деятельности, а также обеспечение своевременного и эффективного противодействия; и

правоприменение, принятие жестких и сдерживающих мер в отношении лиц, злоупотребляющих сингапурской системой AML.

В стратегии изложены различные меры, которые Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) намерено принять в рамках борьбы с отмыванием денег. Оно повысит прозрачность бенефициарной собственности для юридических лиц и организаций, пересмотрит и разработает следующий этап системы бенефициарной собственности в стране. Также предлагается усовершенствовать систему бенефициарной собственности для трастов путем внесения поправок в Закон о трастах.

Кроме того, в стратегии говорится о необходимости дальнейшего развития возможностей по выявлению преступлений путем повышения уровня подготовки ведомств и постоянного пересмотра механизмов наблюдения и обмена информацией в сфере AML.

В рамках правоприменительного компонента стратегии правительство будет уделять первоочередное внимание правоприменительным мерам в областях ключевых рисков и сложных дел в сфере AML. Также будет усилена система штрафов в сфере AML