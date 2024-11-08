News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
0

Сингапур опубликовал национальную стратегию борьбы с отмыванием денег

Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML), учитывающую ключевые риски, отмеченные ведомствами за последние годы, включая недавно обновленную Национальную оценку рисков отмывания денег.

Ольга Кутяева
Обсудить

Стратегия охватывает три основных направления:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Сингапуре?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО в Сингапур?
Подробнее
  • предотвращение проникновению преступных доходов в систему Сингапура;
  • обнаружение, выявление незаконных потоков и деятельности, а также обеспечение своевременного и эффективного противодействия; и
  • правоприменение, принятие жестких и сдерживающих мер в отношении лиц, злоупотребляющих сингапурской системой AML.

В стратегии изложены различные меры, которые Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) намерено принять в рамках борьбы с отмыванием денег. Оно повысит прозрачность бенефициарной собственности для юридических лиц и организаций, пересмотрит и разработает следующий этап системы бенефициарной собственности в стране. Также предлагается усовершенствовать систему бенефициарной собственности для трастов путем внесения поправок в Закон о трастах.

Кроме того, в стратегии говорится о необходимости дальнейшего развития возможностей по выявлению преступлений путем повышения уровня подготовки ведомств и постоянного пересмотра механизмов наблюдения и обмена информацией в сфере AML.

В рамках правоприменительного компонента стратегии правительство будет уделять первоочередное внимание правоприменительным мерам в областях ключевых рисков и сложных дел в сфере AML. Также будет усилена система штрафов в сфере AML

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Сингапур
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#борьба с отмыванием (AML)#Сингапур