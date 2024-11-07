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Итальянское налоговое агентство предоставляет руководство по измененным правилам налогового резидентства

Итальянское налоговое агентство объявило о публикации циркуляра № 20/E от 4 ноября 2024 года, в котором содержатся рекомендации по налоговому резидентству для физических лиц, компаний и других организаций после поправок, внесенных Законодательным декретом № 209 от 27 декабря 2023 года.

Некоторые из основных пунктов рекомендаций, предоставленных в циркуляре, резюмируются следующим образом:

В отношении физических лиц циркуляр поясняет, что до внесения поправок лицо считалось резидентом Италии для целей подоходного налога, если оно соответствовало любому из следующих условий в течение большей части налогового периода (не менее 183 дней в году, 184 дня в високосном году):

· Они были зарегистрированы в реестре резидентного населения;

· Имели домициль на территории Италии; или

· Они имели место жительства на территории Италии.

С поправками условия пересмотрены и расширены, предусматривая, что физическое лицо считается резидентом Италии для целей налогообложения, если оно соответствует любому из следующих условий в течение большей части налогового периода:

· Они имеют место жительства, в значении гражданского кодекса, на территории Италии;

· Они имеют место жительства, как определено в той же статье 2, параграфе 2 Итальянского сводного налогового акта (ITCA), на территории Италии, что означает место, где в основном развиваются личные и семейные отношения лица;

· Они физически присутствуют на территории Италии, также учитывая части дня; или

· Они зарегистрированы в реестре резидентного населения, причем это условие изменено таким образом, что оно больше не имеет характера «абсолютной презумпции», а является «опровержимой презумпцией», которая допускает доказательство противного.

Дополнительные подробные указания предоставляются относительно:

· Критерия налогового резидентства, основанного на месте жительства;

· Нового критерия резидентства, основанного на физическом присутствии в Италии, включая связь с работой на дому;

· Изменение презумпции резидентства, основанной на регистрации в реестре резидентного населения, на опровержимую презумпцию;

· Влияние на налоговые режимы для физических лиц, переводящих свое место жительства в Италию в целях налогообложения; и

· Взаимодействие правил налогового резидентства с конвенциями об избежании двойного налогообложения.

Измененные правила налогового резидентства для физических лиц применяются с 1 января 2024 года, т. е. начиная с налогового периода 2024 года.