Итальянское налоговое агентство предоставляет руководство по измененным правилам налогового резидентства

Итальянское налоговое агентство объявило о публикации циркуляра № 20/E от 4 ноября 2024 года, в котором содержатся рекомендации по налоговому резидентству для физических лиц, компаний и других организаций после поправок, внесенных Законодательным декретом № 209 от 27 декабря 2023 года.
Некоторые из основных пунктов рекомендаций, предоставленных в циркуляре, резюмируются следующим образом:
· Они были зарегистрированы в реестре резидентного населения;
· Имели домициль на территории Италии; или
· Они имели место жительства на территории Италии.
· Они имеют место жительства, в значении гражданского кодекса, на территории Италии;
· Они имеют место жительства, как определено в той же статье 2, параграфе 2 Итальянского сводного налогового акта (ITCA), на территории Италии, что означает место, где в основном развиваются личные и семейные отношения лица;
· Они физически присутствуют на территории Италии, также учитывая части дня; или
· Они зарегистрированы в реестре резидентного населения, причем это условие изменено таким образом, что оно больше не имеет характера «абсолютной презумпции», а является «опровержимой презумпцией», которая допускает доказательство противного.
· Критерия налогового резидентства, основанного на месте жительства;
· Нового критерия резидентства, основанного на физическом присутствии в Италии, включая связь с работой на дому;
· Изменение презумпции резидентства, основанной на регистрации в реестре резидентного населения, на опровержимую презумпцию;
· Влияние на налоговые режимы для физических лиц, переводящих свое место жительства в Италию в целях налогообложения; и
· Взаимодействие правил налогового резидентства с конвенциями об избежании двойного налогообложения.
Измененные правила налогового резидентства для физических лиц применяются с 1 января 2024 года, т. е. начиная с налогового периода 2024 года.
По материалам orbitax.com
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