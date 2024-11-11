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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ проводит консультации по пересмотру некоторых своих рекомендаций

ФАТФ объявила о проведении консультаций по предлагаемым изменениям в своих стандартах и рекомендациях, направленных на приведение их в соответствие с мерами по обеспечению «финансовой доступности».

Ольга Кутяева
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Новое мексиканское председательство в ФАТФ, которое началось 1 июля 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года, объявило в июле о намерении усилить риск-ориентированный подход к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML). Предлагается обновить стандарты и руководство ФАТФ по финансовой интеграции, чтобы упростить меры должной проверки в ситуациях низкого риска, а юрисдикции и оценщики должны пройти новое обучение по вопросам финансовой интеграции.

Консультации посвящены, в частности, Рекомендации 1 «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода», а также это повлечет за собой соответствующие изменения в Рекомендацию 10 «Надлежащая проверка клиентов» и Рекомендацию 15 «Новые технологии».

Среди прочих предлагаемых поправок ФАТФ предлагает обязать надзорные органы анализировать и учитывать меры по снижению рисков, предпринимаемые финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями. Это, по мнению экспертов, позволит избежать «чрезмерного соблюдения требований», вызванного неполным пониманием рисков.

Для ситуаций с низким уровнем риска ФАТФ предлагает установить четкое требование к странам проявлять большую активность в обеспечении реализации упрощенных мер.

«Предлагаемые изменения направлены на более эффективное содействие финансовой доступности за счет большего внимания к пропорциональности и упрощенным мерам в рамках риск-ориентированного подхода, а также на предоставление странам, надзорным органам и финансовым учреждениям большей уверенности и гарантий при применении упрощенных мер», - говорится в сообщении ФАТФ.

Консультации открыты до 6 декабря.

По материалам STEP

#рекомендации ФАТФ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#рекомендации ФАТФ