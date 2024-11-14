сегодня в 11:12

Кувейт меняет правила владения недвижимостью для иностранцев

По сообщениям СМИ, Кувейт объявил об обновлении правил владения недвижимостью.

Граждане ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна и Катара могут приобретать недвижимость в Кувейте без каких-либо ограничений, что является признанием тесной связи между странами Персидского залива.

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Арабским гражданам стран, не входящих в ССАГПЗ, разрешено покупать недвижимость в Катаре при соблюдении определенных критериев.

К этим критериям относятся:

наличие взаимного соглашения о покупке недвижимости со страной проживания покупателя;

недвижимость должна находиться в жилом районе и предназначаться для жилья;

покупатель должен проживать в Кувейте не менее 10 лет;

у покупателя должно быть отсутствие судимости;

площадь недвижимости не должна превышать 1 000 кв. м;

покупатель может владеть только одним объектом недвижимости в стране.

Дополнительные правила предусмотрены в случае наследования и смены гражданства.