Кувейт меняет правила владения недвижимостью для иностранцев

По сообщениям СМИ, Кувейт объявил об обновлении правил владения недвижимостью.
Граждане ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна и Катара могут приобретать недвижимость в Кувейте без каких-либо ограничений, что является признанием тесной связи между странами Персидского залива.
Арабским гражданам стран, не входящих в ССАГПЗ, разрешено покупать недвижимость в Катаре при соблюдении определенных критериев.
К этим критериям относятся:
Дополнительные правила предусмотрены в случае наследования и смены гражданства.
По материалам Arabian Business
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