News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
0

Кувейт меняет правила владения недвижимостью для иностранцев

По сообщениям СМИ, Кувейт объявил об обновлении правил владения недвижимостью.

Ольга Кутяева
Обсудить

Граждане ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна и Катара могут приобретать недвижимость в Кувейте без каких-либо ограничений, что является признанием тесной связи между странами Персидского залива.

Все услуги по этой теме:
Владение недвижимостью через иностранную компанию.
Подробнее

Арабским гражданам стран, не входящих в ССАГПЗ, разрешено покупать недвижимость в Катаре при соблюдении определенных критериев.

К этим критериям относятся:

  • наличие взаимного соглашения о покупке недвижимости со страной проживания покупателя;
  • недвижимость должна находиться в жилом районе и предназначаться для жилья;
  • покупатель должен проживать в Кувейте не менее 10 лет;
  • у покупателя должно быть отсутствие судимости;
  • площадь недвижимости не должна превышать 1 000 кв. м;
  • покупатель может владеть только одним объектом недвижимости в стране.

Дополнительные правила предусмотрены в случае наследования и смены гражданства.

По материалам Arabian Business

#Кувейт#недвижимость
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Кувейт#недвижимость