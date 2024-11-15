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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Чехия опубликовала обновленный список юрисдикций, не сотрудничающих по правилам CFC

Министерство финансов Чехии опубликовало Финансовый бюллетень № 9/2024, который содержит уведомление о списках несотрудничающих юрисдикций для целей правил контролируемых иностранных компаний (CFC).

Ольга Кутяева
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Списки основаны на списке несотрудничающих юрисдикций, принятом Советом Европейского Союза, с учетом внесенных в него изменений, включая последний пересмотр в октябре 2024 года.

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Согласно правилам CFC, указанный доход контролируемой иностранной компании включается в налогооблагаемый доход контролирующего лица (лиц), если такая компания не ведет значительной экономической деятельности и облагается налогом по ставке, составляющей менее половины чешской ставки, или компания является резидентом для целей налогообложения в юрисдикции, не сотрудничающей с ЕС, согласно списку ЕС на конец своего налогового года.

По материалам Orbitax

#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))#Чехия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))#Чехия