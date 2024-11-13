Чилийский налоговый орган издает требования к представителю для выдачи расчетных листков операторами цифровых платформ

Чилийское налоговое управление (Servicio de Impuestos Internos - SII) издало Постановление № 101 от 24 октября 2024 года.

Постановление вводит требование к представителю в отношении требований к расчетным листкам за предоставление электронных услуг третьим лицам, установленных Постановлением № 132 от 20 ноября 2023 года.

Требования к расчетным листкам включают в себя то, что операторы цифровых платформ должны выдавать расчетные листки независимым внештатным работникам, которые предоставляют услуги пользователям платформы, до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором независимый внештатный работник предоставляет услуги. Расчетный листок должен включать плату за обслуживание, соответствующую работнику, а также сумму налога, который должен быть удержан и указан.

Постановление № 101 от 24 октября 2024 года предусматривает, что цифровые сервисные платформы, которые не имеют постоянного нахождения или резидентства в Чили, должны назначить представителя, который будет отвечать за выдачу расчетных листков. Представитель также несет ответственность за подачу ежегодной декларации об удержаниях, произведенных с использованием Формы 1879.

Представитель назначается с использованием декларации, содержащейся в приложении к Резолюции. Наконец, в Резолюции прямо указано, что соблюдение обязательств, установленных в Резолюции, никоим образом не подразумевает для соответствующей цифровой сервисной платформы приобретение домицилия или резиденции в Чили для целей налогообложения.