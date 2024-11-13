News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Чилийский налоговый орган издает требования к представителю для выдачи расчетных листков операторами цифровых платформ

Чилийское налоговое управление (Servicio de Impuestos Internos - SII) издало Постановление № 101 от 24 октября 2024 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Постановление вводит требование к представителю в отношении требований к расчетным листкам за предоставление электронных услуг третьим лицам, установленных Постановлением № 132 от 20 ноября 2023 года.

Требования к расчетным листкам включают в себя то, что операторы цифровых платформ должны выдавать расчетные листки независимым внештатным работникам, которые предоставляют услуги пользователям платформы, до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором независимый внештатный работник предоставляет услуги. Расчетный листок должен включать плату за обслуживание, соответствующую работнику, а также сумму налога, который должен быть удержан и указан.

Постановление № 101 от 24 октября 2024 года предусматривает, что цифровые сервисные платформы, которые не имеют постоянного нахождения или резидентства в Чили, должны назначить представителя, который будет отвечать за выдачу расчетных листков. Представитель также несет ответственность за подачу ежегодной декларации об удержаниях, произведенных с использованием Формы 1879.

Представитель назначается с использованием декларации, содержащейся в приложении к Резолюции. Наконец, в Резолюции прямо указано, что соблюдение обязательств, установленных в Резолюции, никоим образом не подразумевает для соответствующей цифровой сервисной платформы приобретение домицилия или резиденции в Чили для целей налогообложения.

По материалам orbitax.com

#цифровизация#Чили
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#цифровизация#Чили