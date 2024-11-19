ФАТФ отмечает улучшение мер по борьбе с отмыванием денег в ЮАР

ФАТФ отметила меры по борьбе с отмыванием денег (AML), принятые Южной Африкой после проведения оценок системы AML в 2021 и 2023 годах и повысила рейтинг страны с «частичного соответствия» до «значительного соответствия» еще трем рекомендациям.
В новом отчете ФАТФ признаются улучшения в области национального сотрудничества и координации (Рекомендация 2); целевых финансовых санкций, относящихся к терроризму и финансированием терроризма (Рекомендация 6); и новых технологий (Рекомендация 15), что на практике означает регулирование виртуальных активов. Юрисдикция остается «частично соответствующей» только двум рекомендациям, касающимся регулирования некоммерческих организаций и денежных курьеров.
В настоящее время считается, что юрисдикция выполнила 16 из 22 пунктов своего плана действий, а 6 пунктов еще предстоит выполнить к заключительному циклу отчетности, который завершится в феврале 2025 года. Оставшиеся пункты касаются демонстрации устойчивого роста расследования и судебного преследования сложных случаев отмывания денег, финансирования терроризма и нелицензированных трансграничных услуг по переводу денег и ценностей; предоставления своевременного доступа к информации о бенефициарах в отношении компаний и трастов; а также наложения исправительных мер и сдерживающих санкций уполномоченными надзорными органами.
Национальное казначейство Южной Африки управляет мерами, принимаемыми для соблюдения различных стандартов ФАТФ. В рамках выполнения пункта, касающегося реестров бенефициаров, Национальное казначейство обратилось ко всем компаниям и профессиональным поставщикам услуг доверительного управления с призывом обеспечить регистрацию компаний и трастов, которые они привлекают, до 30 ноября 2024 года. Это позволит значительно увеличить охват реестров бенефициаров, которые ведут Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC) и Офис мастеров. В июне 2024 года CIPC объявила, что намерена «строго контролировать» подачу деклараций о бенефициарах вместе с подачей ежегодных деклараций с 1 июля 2024 года, и компаниям будет запрещено подавать свои ежегодные декларации, если их декларации о бенефициарах не обновлены. Однако многие компании до сих пор не подали декларации.
В недавнем докладе Национального казначейства признается, что, несмотря на достигнутый прогресс, проблемы остаются. Если Южная Африка успешно справится со всеми оставшимися пунктами действий в следующем отчетном цикле, то на следующем пленарном заседании ФАТФ в феврале 2025 года будет разрешено посещение на месте Совместной группой ФАТФ по Африке примерно в мае 2025 года для подтверждения их оценки прогресса по всем пунктам действий. В случае положительного результата на пленарном заседании ФАТФ в июне 2025 года будет вынесена рекомендация об исключении Южной Африки из списка юрисдикций ФАТФ, находящихся под усиленным контролем.
По материалам STEP
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