ОАЭ меняют требования к соблюдению налогового законодательства для неинкорпорированных партнерств

Министерство финансов ОАЭ объявило 18 ноября о внесении изменений в министерское Решение № (261) от 2024 года о неинкорпорированных партнерствах, иностранных партнерствах и семейных фондах для целей Федерального декрета-закона № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий и его поправок.

Новое министерское Решение в первую очередь снижает требования к соблюдению законодательства для неинкорпорированных партнерств, отменяя обязанность уведомлять Федеральный налоговый орган (FTA) в течение 20 рабочих дней о любых изменениях в составе партнерства, таких как вступление новых партнеров или выход существующих партнеров.

Все услуги по этой теме:

«Поправка к данному решению отражает гибкость режима корпоративного налогообложения в ОАЭ, направленную на обеспечение определенности для налогооблагаемых лиц и поддержание доверия к конкурентной бизнес-среде страны. В частности, этот подход направлен на облегчение бремени соблюдения налогового законодательства для налогоплательщиков и укрепление позиций ОАЭ как ведущего мирового центра для бизнеса и инвестиций», - говорится в заявлении Юниса Хаджи Аль-Хури, заместителя министра финансов.

Пересмотренное Решение применяется к налоговым периодам, начинающимся 1 июня 2023 года или после этой даты, и вводит ряд административных и налоговых льгот для отечественных компаний, иностранных партнерств и семейных фондов.

Решение также предоставляет юридическому лицу, входящему в состав семейного фонда, возможность подать заявку на получение статуса прозрачного налогоплательщика.

«Эта мера усиливает налоговые преимущества для семейных фондов, владеющих активами на территории ОАЭ, приводя льготы семейных фондов в соответствие с системой корпоративного налогообложения ОАЭ», - говорится в пресс-релизе