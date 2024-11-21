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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ меняют требования к соблюдению налогового законодательства для неинкорпорированных партнерств

Министерство финансов ОАЭ объявило 18 ноября о внесении изменений в министерское Решение № (261) от 2024 года о неинкорпорированных партнерствах, иностранных партнерствах и семейных фондах для целей Федерального декрета-закона № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий и его поправок.

Ольга Кутяева
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Новое министерское Решение в первую очередь снижает требования к соблюдению законодательства для неинкорпорированных партнерств, отменяя обязанность уведомлять Федеральный налоговый орган (FTA) в течение 20 рабочих дней о любых изменениях в составе партнерства, таких как вступление новых партнеров или выход существующих партнеров.

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«Поправка к данному решению отражает гибкость режима корпоративного налогообложения в ОАЭ, направленную на обеспечение определенности для налогооблагаемых лиц и поддержание доверия к конкурентной бизнес-среде страны. В частности, этот подход направлен на облегчение бремени соблюдения налогового законодательства для налогоплательщиков и укрепление позиций ОАЭ как ведущего мирового центра для бизнеса и инвестиций», - говорится в заявлении Юниса Хаджи Аль-Хури, заместителя министра финансов.

Пересмотренное Решение применяется к налоговым периодам, начинающимся 1 июня 2023 года или после этой даты, и вводит ряд административных и налоговых льгот для отечественных компаний, иностранных партнерств и семейных фондов.

Решение также предоставляет юридическому лицу, входящему в состав семейного фонда, возможность подать заявку на получение статуса прозрачного налогоплательщика.

«Эта мера усиливает налоговые преимущества для семейных фондов, владеющих активами на территории ОАЭ, приводя льготы семейных фондов в соответствие с системой корпоративного налогообложения ОАЭ», - говорится в пресс-релизе

По материалам Arabian Business

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)