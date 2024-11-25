Нидерланды сравнили иностранные организационно-правовые формы со своими

Нидерланды опубликовали Указ от 9 ноября 2024 года в Official Gazette о сравнении иностранных организационно-правовых форм с местными.

В Указе излагаются условия определения того, сопоставима ли иностранная организационно-правовая форма с голландской формой для целей налогообложения. В документе есть раздел, в котором излагаются основные характеристики голландских компаний и голландских партнерств, включая компании с ограниченной ответственностью, кооперативы, ассоциации, фонды и т. д.

В Указе также излагаются правила определения сопоставимости, в том числе то, что конкретная иностранная организационно-правовая форма не сопоставима с голландской организационно-правовой формой, если:

она сопоставима более чем с одной голландской организационно-правовой формой; или

она не сопоставима ни с одной голландской организационно-правовой формой.

Также в Указе содержится список из 246 иностранных организационно-правовых форм в 89 странах / юрисдикциях, с указанием для каждой из них, сопоставима ли она с какой-либо голландской формой или нет, и голландская организационно-правовая форма, с которой она сопоставима.