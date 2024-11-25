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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Ставка НДС в Индонезии увеличится до 12% в 2025 году

Министр финансов Индонезии подтвердил, что стандартная ставка НДС в стране будет увеличена с 11% до 12%, как и планировалось, с 1 января 2025 года.

Ксения Шилкина
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Ставка НДС будет увеличена несмотря на призывы сохранить текущую ставку, чтобы избежать давления на потребителей.

Закон о государственном бюджете на 2022 год, Закон № 7 от 2021 года о гармонизации налоговых правил, предусматривает увеличение ставки НДС с 10% до 11% с 1 апреля 2022 года и до 12% с 1 января 2025 года. Увеличение было также подтверждено заместителем председателя Комиссии XI Палаты представителей, который сказал, что, несмотря на опасения, увеличение предусмотрено законом, и любые изменения могут быть рассмотрены только в ходе обсуждений государственного бюджета, запланированных на август 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Индонезия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Индонезия#НДС / VAT