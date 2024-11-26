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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Лихтенштейн требует использования нового портала для операций с НДС с января 2025 года

Национальная администрация Лихтенштейна объявила, что с января 2025 года все операции с НДС должны обрабатываться через новый портал eMWST.

Ксения Шилкина
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Общение между органами власти и компаниями будет осуществляться исключительно в цифровом формате в соответствии с Законом об электронном правительстве (E-GovG).

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С января 2025 года все операции с НДС (регистрация и снятие с учета, заявления, включая исправления, информация о счетах и ​​связь) должны обрабатываться через новый портал eMWST (https://mwstportal.li — действует с января 2025 года).

Предыдущая возможность подачи деклараций в электронном виде будет заменена новым порталом eMWST. Существующие учетные записи lilog для регистрации в eMWST больше не могут быть использованы. Сохраненные разрешения на использование существующего решения e-VAT потеряют свою силу.

Все декларации и заявления по НДС, находящиеся в обращении в бумажной форме, будут приниматься налоговым органом до 30 декабря 2024 года. С января 2025 года единственным разрешенным способом подачи будет новый портал eMWST. Обратите внимание, что декларации по НДС - M12/2024, S2/2024, Q4/2024 - больше не будут отправляться в бумажной форме.

По материалам orbitax.com

#Лихтенштейн#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Лихтенштейн#НДС / VAT