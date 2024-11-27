Рас-эль-Хайма в ОАЭ возглавляет глобальный рейтинг городов для экспатов за 2024 год

Рас-Аль-Хайма, самый северный эмират ОАЭ, стал ведущим городом мира для экспатриантов, желающих начать новую жизнь за границей, согласно опубликованному отчету InterNations's 2024 Expat Insider.

Эмират занял первое место среди 53 городов мира в рейтинге Expat Essentials Index, который оценивает такие ключевые факторы, как доступность жилья, цифровая инфраструктура, административные процессы и доступность языка.

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Ежегодное исследование, представляющее интересы более 5,4 млн экспатриантов в 420 городах и 166 странах, показало, что 72% респондентов считают, что в Рас-Аль-Хайме легко найти жилье, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 45%.

Эмират особенно преуспел в решении проблем, возникающих перед переездом: 69% экспатриантов сообщили, что не испытывают серьезных проблем с рынком жилья, местной бюрократией или языковым барьером, что значительно превосходит общемировой показатель - 29%.

Помимо общего рейтинга, Рас-Аль-Хайма заняла второе место в категории «Работа за рубежом» и пятое место в категории «Легкость обустройства», что подчеркивает ее растущую привлекательность в качестве международного направления для профессионалов-экспатриантов.

Эмират, в котором по состоянию на 2023 год проживает 400 000 человек, имеет развитую экономику, в которой ни один сектор не составляет более 30% ВВП. Эмират имеет кредитный рейтинг «А» от агентств Fitch и Standard & Poor's, который он сохраняет на протяжении 15 лет.

Рас-Аль-Хайма активно повышает свою привлекательность для иностранных жителей и бизнеса, недавно запустив «Heart of RAK», цифровую платформу, рассказывающую о жизни в эмирате.