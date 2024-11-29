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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Колумбия проводит консультации по новому списку налоговых гаваней

Министерство финансов Колумбии опубликовало проект постановления о новом списке юрисдикций с низким или нулевым налогообложением (налоговых гаваней) для публичных консультаций.

Ольга Кутяева
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В соответствии с проектом, список включает следующие 25 юрисдикций: Ангола; Багамские острова; Бахрейн; Кабо-Верде; Гайана; Иордания; Кувейт; Лабуан (Малайзия); Либерия; Макао; Мальдивы; Маршалловы острова; Науру; Оман; острова Питкэрн, Хендерсон, Дьюси и Оэно; Катар; остров Кешм (Иран); острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-де-Кунья; Сен-Пьер и Микелон; Самоа; Соломоновы острова; архипелаг Шпицберген; Тринидад и Тобаго; Вануату и Йемен.

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Документ вступит в силу после завершения работы над ним и публикации в «Официальном вестнике» и будет применяться с налогового года, следующего за его публикацией.

Крайний срок подачи комментариев - 10 декабря.

По материалам Orbitax

#Колумбия#оффшор
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Колумбия#оффшор