сегодня в 11:09

Колумбия проводит консультации по новому списку налоговых гаваней

Министерство финансов Колумбии опубликовало проект постановления о новом списке юрисдикций с низким или нулевым налогообложением (налоговых гаваней) для публичных консультаций.

В соответствии с проектом, список включает следующие 25 юрисдикций: Ангола; Багамские острова; Бахрейн; Кабо-Верде; Гайана; Иордания; Кувейт; Лабуан (Малайзия); Либерия; Макао; Мальдивы; Маршалловы острова; Науру; Оман; острова Питкэрн, Хендерсон, Дьюси и Оэно; Катар; остров Кешм (Иран); острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-де-Кунья; Сен-Пьер и Микелон; Самоа; Соломоновы острова; архипелаг Шпицберген; Тринидад и Тобаго; Вануату и Йемен.

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Документ вступит в силу после завершения работы над ним и публикации в «Официальном вестнике» и будет применяться с налогового года, следующего за его публикацией.

Крайний срок подачи комментариев - 10 декабря.