Парламент Туниса рассматривает пересмотренный законопроект о финансах на 2025 год

Первоначальный проект, представленный правительством, включал несколько изменений ставок корпоративного налога.
В пересмотренном проекте:
Кроме того, пересмотренный проект включает введение нового исключительного налога на прибыль 2024 года по ставке 2% на той же налоговой базе, что и корпоративный налог, который будет уплачиваться компаниями, которые:
Пересмотренный проект также включает дальнейшие корректировки ставок подоходного налога с физических лиц следующим образом:
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