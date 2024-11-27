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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент Туниса рассматривает пересмотренный законопроект о финансах на 2025 год

Первоначальный проект, представленный правительством, включал несколько изменений ставок корпоративного налога.

Ксения Шилкина
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В пересмотренном проекте:

  • Существующая ставка 10% останется неизменной;
  • Существующая ставка 15% будет увеличена до 20%;
  • Существующая ставка 35% останется неизменной, за исключением банков и финансовых учреждений; и
  • Новая ставка 40% будет введена для банков и финансовых учреждений.

Кроме того, пересмотренный проект включает введение нового исключительного налога на прибыль 2024 года по ставке 2% на той же налоговой базе, что и корпоративный налог, который будет уплачиваться компаниями, которые:

  • Имеют оборот более 20 миллионов TND в 2023 году; и
  • Облагались ставкой корпоративного налога в размере 15% в 2023 году.

Пересмотренный проект также включает дальнейшие корректировки ставок подоходного налога с физических лиц следующим образом:

  • до 5000 TND - 0%
  • 5001 TND до 10000 TND - 15%
  • 10001 TND до 20000 TND - 25%
  • 20001 TND до 30000 TND - 30%
  • 30001 TND до 40000 TND - 33%
  • 40001 TND до 50000 TND - 36%
  • 50001 TND до 70000 TND - 38%
  • более 70000 TND - 40%
#Изменения Законодательства#корпоративный налог
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#корпоративный налог