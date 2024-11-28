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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия выпускает законопроект о реформе корпоративного подоходного налога

19 ноября 2024 года итальянский парламент вынес положительное заключение с предлагаемыми рекомендациями по проекту законодательного указа, представленному правительством 11 октября (проект указа).

Ксения Шилкина
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Проект указа оптимизирует и изменяет несколько существующих режимов повышения налогов, которые, согласно действующим правилам, требуют уплаты замещающих налогов в размере от 12% до 16% в обмен на приведение определенных налоговых значений в соответствие с их соответствующими (более высокими) учетными значениями. Среди прочего, предлагаемые правила заменяют старые ставки налогом в размере 18% (вместо корпоративного подоходного налога) и налогом в размере 3% (вместо местного налога).

Проект указа также упрощает перенос налоговых убытков для реорганизаций, происходящих между субъектами, входящими в одну и ту же корпоративную группу, а также изменяет требования к сохранению убытков в контексте смены контроля и сделок слияния/разделения.

Предлагаемые правила расширяют сферу действия некоторых внутренних и трансграничных безналоговых реорганизаций, включая обмен акциями и взносы активов.

Проект указа, который может стать окончательным и вступить в силу к концу года, предусматривает, что некоторые положения будут применяться ретроспективно с 1 января 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Италия#корпоративный налог
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#корпоративный налог