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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Международное налоговое сотрудничество собрало 130 млрд евро за 6 лет

Последний ежегодный отчет Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Глобальный форум) показывает, что в 2023 году автоматически обменивались информацией о более чем 134 млн финансовых счетов, что охватило общие активы на сумму почти 12 трлн евро.

Ольга Кутяева
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По данным Глобального форума, программы добровольного раскрытия информации и другие инициативы по соблюдению налогового законодательства за рубежом во всех юрисдикциях собрали более 130 млрд евро налогов, процентов и штрафов с момента начала автоматического обмена информацией (AEOI) в 2017 году. За тот же период финансовые инвестиции, размещенные в международных финансовых центрах, сократились на 20%.

В 2024 году налоговые органы из 114 юрисдикций автоматически обменивались информацией о финансовых счетах. Это оказало «драматическое влияние» на поведение налогоплательщиков и способность налоговых органов обеспечивать соблюдение налогового законодательства, заявляет Глобальный форум. Ожидается, что в ближайшие годы больше юрисдикций внедрят стандарт AEOI ОЭСР. С 2020 года Глобальный форум публикует ежегодные обзоры эффективности каждой юрисдикции в обмене информацией. Он также начал проводить второй раунд целевых проверок конкретных юрисдикций, в которых существуют сомнения.

Последний обзор показал, что 108 из 114 оцененных юрисдикций имеют полностью или в значительной степени завершенные правовые базы. Однако 3 юрисдикции (Казахстан, Кувейт и Мальдивы) по-прежнему имеют фундаментальные недостатки в своих правовых системах. 3 юрисдикции (Иордания, Черногория и Тринидад и Тобаго) вообще не имеют действующих правовых рамок. Этим 6-ти юрисдикциям ОЭСР предлагает «срочно решить выявленные проблемы, чтобы обеспечить эффективный стандарт AEOI, основанный на равных условиях для правительств и бизнеса».

Значительное количество других юрисдикций получили общую оценку несоответствия стандарту AEOI, хотя их правовая база в основном уже существует. Еще 17 юрисдикций оценены как лишь частично соответствующие стандарту.

Учитывая это, Глобальный форум согласовал продление на 1 год периода завершения второго раунда обзоров эффективности AEOI. Обновленная информация о проводимых процессах будет опубликована в отчете о коллегиальной оценке AEOI за 2025 год, а окончательные результаты второго раунда обзоров эффективности AEOI для всех 99 юрисдикций будут опубликованы в 2026 году.

По материалам STEP

#автоматический обмен#ОЭСР (OECD)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#автоматический обмен#ОЭСР (OECD)