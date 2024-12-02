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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Польша обновляет список налоговых убежищ, исключив Андорру

Министерство финансов Польши опубликовало проект постановления, содержащий обновленный список юрисдикций с вредными налоговыми режимами (список налоговых убежищ).

Ксения Шилкина
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Последнее обновление в 2019 году, последний список включает исключение Андорры, в результате чего в списке оказалось 26 следующих юрисдикций:

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Ангилья, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Британские Виргинские острова, Острова Кука, Кюрасао, Доминика, Гренада, Гонконг, Либерия, Макао, Мальдивы, Маршалловы острова, Маврикий, Монако, Науру, Ниуэ, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Сарк, Сейшельские острова, Синт-Мартен, Тонга, Виргинские острова США и Вануату.

Обращаем внимание, что список налоговых убежищ дополняется отдельным списком несотрудничающих юрисдикций, который содержит юрисдикции, включенные в список несотрудничающих юрисдикций ЕС, которые еще не перечислены в списке налоговых убежищ Польши.

Различные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов/защитные меры применяются в отношении юрисдикций, перечисленных в любом из списков, включая применение правил КИК, требования к документации по трансфертному ценообразованию и другие.

По материалам orbitax.com

#Польша#черный список
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Польша#черный список