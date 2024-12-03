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Румыния продлевает сроки уплаты по налоговой амнистии

Румыния опубликовала чрезвычайное Постановление №132 от 21 ноября.

Среди прочего, Постановление предусматривает продление срока оплаты по налоговой амнистии, введенной в сентябре 2024 года.

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Налоговая амнистия предусматривает отмену всех процентов и штрафов по налогам, не уплаченным по состоянию на 31 августа 2024 года, при условии полной уплаты основного долга до 25 ноября 2024 года.

Теперь этот срок оплаты в большинстве случаев продлен до 19 декабря 2024 года.