Венгрия предлагает налоговую амнистию на прирост капитала

Последнее налоговое законодательство, принятое в Венгрии на конец года, включает единовременную амнистию для прироста капитала по акциям дочерних компаний, которые ранее не согласились на венгерский режим освобождения от прироста капитала.

«Ценой амнистии» будет единовременная выплата налога наличными в размере 1,8% от прибыли (если таковая имеется), накопленной в период с первоначальной даты приобретения до 31 декабря 2023 года.

Все услуги по этой теме:

Режим освобождения от прироста капитала в Венгрии является необязательным. Для получения согласия необходимо сообщить о приобретении акций в налоговый орган в течение 75 дней, отправив соответствующую электронную форму. Пропуск этого срока означает, что предприятие не будет иметь права на освобождение от прироста капитала в случае будущего выбытия.

Согласно этому режиму, при условии, что выборы были сделаны в течение 75-дневного периода, прирост капитала от продажи и взносов в натуральной форме освобождается от налога после одного года владения.

Может быть несколько причин, по которым транснациональная корпорация с холдинговыми функциями в Венгрии не подписала режим освобождения от прироста капитала для определенных видов участия — например, режим не был доступен на момент приобретения или процент участия был ниже определенных пороговых значений.