Федеральный совет Германии утвердил максимальную базу дохода для взносов на социальное обеспечение на 2025 год

Германия опубликовала Постановление о переменных расчета социального обеспечения 2025 года в Официальном вестнике 27 ноября 2024 года, которое устанавливает максимальную годовую базу дохода для взносов на социальное обеспечение на 2025 год.
Постановление было одобрено Федеральным советом Германии (верхней палатой парламента - Бундесратом) 25 ноября 2024 года.
Для пенсионного страхования и страхования по безработице максимальная база составляет 96 600 евро для всех федеральных земель. В прошлые годы для западных и восточных федеральных земель устанавливались отдельные максимальные базовые значения.
Для медицинского страхования и страхования по уходу на случай инвалидности и старости максимальная годовая база составит 66 150 евро для всех федеральных земель.
Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.
По материалам orbitax.com
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