News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Федеральный совет Германии утвердил максимальную базу дохода для взносов на социальное обеспечение на 2025 год

Германия опубликовала Постановление о переменных расчета социального обеспечения 2025 года в Официальном вестнике 27 ноября 2024 года, которое устанавливает максимальную годовую базу дохода для взносов на социальное обеспечение на 2025 год.

Ксения Шилкина
Обсудить

Постановление было одобрено Федеральным советом Германии (верхней палатой парламента - Бундесратом) 25 ноября 2024 года.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Германии?
Подробнее

Для пенсионного страхования и страхования по безработице максимальная база составляет 96 600 евро для всех федеральных земель. В прошлые годы для западных и восточных федеральных земель устанавливались отдельные максимальные базовые значения.

Для медицинского страхования и страхования по уходу на случай инвалидности и старости максимальная годовая база составит 66 150 евро для всех федеральных земель.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Германия#социальное страхование
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Германия#социальное страхование