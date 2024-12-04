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Турция сокращает освобождение от налога на прирост капитала по акциям

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9160 в Официальном вестнике 27 ноября 2024 года.

Новое постановление сокращает освобождение от налога на прирост капитала от продажи акций участия, удерживаемых в течение как минимум двух полных лет, с 75% освобождения до 50%.

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Это также касается доходов от акций учредителей, выкупленных акций и преимущественных прав, принадлежащих в течение того же периода.

Изменение вступает в силу с 27 ноября 2024 года.